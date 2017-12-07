Балаклавы, пижамы и прозрачные топы: 15 лучших образов фэшн-гуру Кирилла Шаповалова
Премия «Best Dressed в Петербурге», на которой мы наградим тружеников отечественного фэшн-труда, пройдет уже в эту пятницу. Пока они выбирают самые тенденциозные, эффектные и запоминающиеся наряды, мы продолжаем составлять энциклопедию стиля прошлогодних номинантов — на очереди диджей, блогер и король авангарда Кирилл Шаповалов.
Судить о том, что будет модно в следующем сезоне (как у мужчин, так и у женщин), можно по его Instagram-лукам: Кирилл первым покупает стейтмент-носки Vetements, «любовный» кардиган Gucci, мерч от американских рок-групп и феминистичные блузы с тегом #FreeTheNipple. Береты, которые пошли в ход только этой осенью (после сентябрьских Недель мод, лукбука osome2some и кампейна Ianis Chamalidy) Шаповалов носил еще в июне, а балаклавы появились у него в гардеробе раньше, чем у Рианны и адептов западной стрит-культуры.
Кирилл «отоваривается» не только в корнерах ДЛТ, но и на Удельном рынке, где находит кожаные куртки, сетчатые топы и лакированные брюки. Отсюда — гениальный микс хардкора, люкса и «гопкора», кастомизированный цепями, поясами-оби, «бабушкиными» очками и ярко-красными подтяжками. «Мне комфортно в блестящем, обожаю пайетки, пусть в такой одежде жарко и неудобно. Во время последней трансляции российского Boiler Room в комментариях писали: "Что за дискобол рядом с диджеем танцует?" А этот дискобол — я», — рассказывал Шаповалов в нашем интервью.
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем!
Давайте одеваться как петербуржцы!
«Собака.ru» благодарит партнеров премии в 2017 году – ДЛТ, Greenfield, Jardin, компанию YIT, а также бренд Logic.
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