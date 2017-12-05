В Эрмитаже откроется выставка фотографий Патрика Демаршелье

Как объясняют представители Эрмитажа, выставка будет посвящена классике и шедеврам Демаршелье, научившего индустрию моды «естественным непринужденным снимкам». При этом фокус сделают не только на его творчество, но еще и на историю, традиции и приемы фэшн-фотографии в целом.