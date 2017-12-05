В Эрмитаже откроется выставка фотографий Патрика Демаршелье

В Государственном Эрмитаже пройдет выставка фэшн-работ легендарного Патрика Демаршелье — об этом нам рассказали представители музея. Личный фотограф принцессы Дианы, автор юбилейного календаря Pirelli, офицер Ордена Литературы и Искусства и основоположник нескольких направлений в глянцевой фотосъемке лично представит экспозицию в Петербурге, которая, по предварительным данным, откроется 7 декабря 2018 года.

Как объясняют представители Эрмитажа, выставка будет посвящена классике и шедеврам Демаршелье, научившего индустрию моды «естественным непринужденным снимкам». При этом фокус сделают не только на его творчество, но еще и на историю, традиции и приемы фэшн-фотографии в целом. 

  • Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье 

  • Мадонна в объективе Патрика Демаршелье, 1990 год 

  • Кристи Тарлингтон, 1992 год 

  • Принцесса Диана глазами Патрика Демаршелье, 1992 год 

  • Юный принц Ульям 

  • Жизель Бундхен в фотосъемке Демаршелье, 1999 год 

  • Кристи Тарлингтон, 1999 год 

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