В Эрмитаже откроется выставка фотографий Патрика Демаршелье
В Государственном Эрмитаже пройдет выставка фэшн-работ легендарного Патрика Демаршелье — об этом нам рассказали представители музея. Личный фотограф принцессы Дианы, автор юбилейного календаря Pirelli, офицер Ордена Литературы и Искусства и основоположник нескольких направлений в глянцевой фотосъемке лично представит экспозицию в Петербурге, которая, по предварительным данным, откроется 7 декабря 2018 года.
Как объясняют представители Эрмитажа, выставка будет посвящена классике и шедеврам Демаршелье, научившего индустрию моды «естественным непринужденным снимкам». При этом фокус сделают не только на его творчество, но еще и на историю, традиции и приемы фэшн-фотографии в целом.
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