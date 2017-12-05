Элайджа Вуд, Эмма Робертс и сумка в цвет машины в серии мини-фильмов от Prada

Пока другие бренды снимают новогодние ролики с елкой, глиттером и игрушечной версией Санта-Клауса, Prada выпускает настоящие художественные короткометражки. И зовет в главные роли Элайджу Вуда, Эмму Робертс и модель Сашу Фролову. В серию «The Postman Dreams», воссозданную из кампейнов 2015-го, пока вошли только два фильма, но каждый из них можно добавить в список любимых видео года.