Элайджа Вуд, Эмма Робертс и сумка в цвет машины в серии мини-фильмов от Prada
Пока другие бренды снимают новогодние ролики с елкой, глиттером и игрушечной версией Санта-Клауса, Prada выпускает настоящие художественные короткометражки. И зовет в главные роли Элайджу Вуда, Эмму Робертс и модель Сашу Фролову. В серию «The Postman Dreams», воссозданную из кампейнов 2015-го, пока вошли только два фильма, но каждый из них можно добавить в список любимых видео года.
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Промо-фото к первому фильму Prada с Элайджей Вудом в роли почтальона и Эммой Робертс в качестве любимой клиентки бренда
В первом — почтальон Элайджа Вуд везет коробку с сумкой Galleria заказчице — Эмме Робертс. Она ждет его на парковке в ярко-красном платье Prada и расшитых бусинами лодочках. Открыв коробку, она находит аксессуар в цвет своего голубенького авто, под которым прячется другой фанат бренда, снимающий все действие на квадрокоптер.
Во втором фильме, получившем название «Troublemaker», доставить коробку так же просто не получается. Элайдже приходится бегать за девушкой по всему стадиону и искать ее по птичьему свисту. Через несколько минут беготни запыхавшийся курьер находит модель Сашу Фролову, невинно сидящую на скамейке, и вручает ей подарок от Prada — нежно-розовую архитектурную сумку.
В рождественскую серию фильмов от Prada войдут еще две короткометражки. На сайте бренда написано, что ролики «The Punch» и «The Elevator» выйдут совсем скоро и порадуют любителей марки (и хорошего кино) до наступления Нового года.
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