The Fashion Awards-2017: победители премии и лучшие платья красной дорожки

В Лондоне подвели итоги года и назвали лучших дизайнеров, моделей и фэшн-икон. Рассказываем, кто взял заветную стеклянную статуэтку и победил в негласной номинации «Самый эффектный образ».

  • Ирина Шейк в Atelier Versace 

  • Наоми Кэмпбелл в Azzedine Alaïa

  • Донателла Версаче в Versace 

  • Кайя Гербер в Ralph & Russo

  • Селена Гомез в Coach 

  • Стелла Маккартни и Пинк в Stella McCartney 

На чествование Адвоа Абоа («Модель года»), Рафа Симонса («Дизайнер года»), Джонатана Андерсона («Британский дизайнер года» и «Лучший дизайнер аксессуаров»), Стеллы Маккартни («Специальная награда за инновации»), Донателлы Версаче («Модная икона года») и бренда Off-White («Урбанистический люкс») приехали главные фэшн-герои планеты. Ирина Шейк, вернувшаяся после декретного отпуска, Селена Гомез, ставшая амбассадором Coach, Кайя Гербер, заменившая на подиуме мать Синди Кроуфорд, и Эдвард Эннинфул, возглавивший Vogue UK. Каждый из них выбрал самые тенденциозные вещи сезона: асимметричные платья с глиттером, инфантильные комплекты с открытыми плечами, викторианские наряды из шелка и аскетичные клетчатые костюмы. 

  • Памела Андерсон 

  • Модель Агнесс Дейн

  • Эдвард Эннинфул и Анна Эверс 

  • Стелла Максвелл в Versace

  • Ева Герцигова в Versace

  • Плюс-сайз модель Эшли Грэм в Vivienne Westwood Couture 

  • FKA Twigs в Versace

  • Модель Халима Аден

  • Алекса Чанг в платье своего лейбла

  • Зендая в Vivetta

Брендом премии стал Versace, празднующий в этом году двадцатилетие под руководством Донателлы, — его платья появлялись на красной дорожке чаще всего. Ирина Шейк, Джордан Данн, FKA Twigs, Ева Герцигова, Рита Ора и Стелла Максвелл надели вещи из кутюрной и ready-to-wear линейки марки. Это удлиненные пиджаки, блестящие платья с запахом и наряды, напоминающие растекающийся по телу жидкий металл.

  • Модель Адвоа Абоа в Halpern

  • Модель Джорджия Мэй Джаггер в Matty Bovan 

  • Модель Анна Кливленд 

  • Модель Джордан Данн в Versace 

  • Ольга Куриленко в Temperley London 

  • Поппи Делевинь в Giambattista Valli

  • Рита Ора в Versace

  • Винни Харлоу в Brandon Maxwell

  • Каролина Куркова в Vivienne Westwood Couture 

  • Хейли Болдуин в Topshop 

Особым моментом The Fashion Awards стал трибьют дизайнеру Аззедину Алайе, ушедшему из жизни пару недель назад: модели, одетые в наряды из его коллекций, под предводительством Наоми Кэмпбелл произнесли трогательную речь, называя Алайю «папой». За спиной мелькали кадры с юными девушками, которые помогли дизайнеру стать знаменитым, а также архивные фотографии из его лукбуков и кампейнов.

Фото: vogue.co.uk

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также