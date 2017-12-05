The Fashion Awards-2017: победители премии и лучшие платья красной дорожки

Брендом премии стал Versace, празднующий в этом году двадцатилетие под руководством Донателлы, — его платья появлялись на красной дорожке чаще всего. Ирина Шейк, Джордан Данн, FKA Twigs, Ева Герцигова, Рита Ора и Стелла Максвелл надели вещи из кутюрной и ready-to-wear линейки марки. Это удлиненные пиджаки, блестящие платья с запахом и наряды, напоминающие растекающийся по телу жидкий металл.