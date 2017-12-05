The Fashion Awards-2017: победители премии и лучшие платья красной дорожки
В Лондоне подвели итоги года и назвали лучших дизайнеров, моделей и фэшн-икон. Рассказываем, кто взял заветную стеклянную статуэтку и победил в негласной номинации «Самый эффектный образ».
На чествование Адвоа Абоа («Модель года»), Рафа Симонса («Дизайнер года»), Джонатана Андерсона («Британский дизайнер года» и «Лучший дизайнер аксессуаров»), Стеллы Маккартни («Специальная награда за инновации»), Донателлы Версаче («Модная икона года») и бренда Off-White («Урбанистический люкс») приехали главные фэшн-герои планеты. Ирина Шейк, вернувшаяся после декретного отпуска, Селена Гомез, ставшая амбассадором Coach, Кайя Гербер, заменившая на подиуме мать Синди Кроуфорд, и Эдвард Эннинфул, возглавивший Vogue UK. Каждый из них выбрал самые тенденциозные вещи сезона: асимметричные платья с глиттером, инфантильные комплекты с открытыми плечами, викторианские наряды из шелка и аскетичные клетчатые костюмы.
Брендом премии стал Versace, празднующий в этом году двадцатилетие под руководством Донателлы, — его платья появлялись на красной дорожке чаще всего. Ирина Шейк, Джордан Данн, FKA Twigs, Ева Герцигова, Рита Ора и Стелла Максвелл надели вещи из кутюрной и ready-to-wear линейки марки. Это удлиненные пиджаки, блестящие платья с запахом и наряды, напоминающие растекающийся по телу жидкий металл.
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Модель Адвоа Абоа в Halpern
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Модель Джорджия Мэй Джаггер в Matty Bovan
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Модель Анна Кливленд
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Модель Джордан Данн в Versace
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Ольга Куриленко в Temperley London
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Поппи Делевинь в Giambattista Valli
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Рита Ора в Versace
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Винни Харлоу в Brandon Maxwell
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Каролина Куркова в Vivienne Westwood Couture
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Хейли Болдуин в Topshop
Особым моментом The Fashion Awards стал трибьют дизайнеру Аззедину Алайе, ушедшему из жизни пару недель назад: модели, одетые в наряды из его коллекций, под предводительством Наоми Кэмпбелл произнесли трогательную речь, называя Алайю «папой». За спиной мелькали кадры с юными девушками, которые помогли дизайнеру стать знаменитым, а также архивные фотографии из его лукбуков и кампейнов.
Фото: vogue.co.uk
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