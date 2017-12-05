8 советов от 51-летней Синди Кроуфорд о тренировках, вечной молодости и красоте

Совет о моделинге, который я дала Кайе. Моя дочь росла и видела, как я забочусь о себе — рано ложусь и рано встаю, чтобы выполнить тренировку, — поэтому мне не нужно многое ей объяснять. Я была с ней на протяжении всего ее дебютного фэшн-сезона и единственная рекомендация от меня — спать пять-шесть часов в сутки и побольше оставаться одной. Я люблю моду и все эксперименты, в которых участвовала во время своей модельной карьеры, но люди из индустрии беспокоят тебя весь день. Звонки, приглашения на съемки, ланч с дизайнерами, примерки! От такого темпа можно сойти с ума, если не брать время на то, чтобы тебя не трогали. Смыть макияж, надеть треники, включить Netflix и отстраниться от этого прекрасного мира моды на минуту или две. Работа всех этих тревожащих тебя людей — сделать так, чтобы ты выглядела лучше, поэтому они просто обязаны все понять».