Олимпийская мода: самые знаменательные экипировки России, США, Китая, Франции и других стран
Анастасия Задорина из марки Zasport показала, как будет выглядеть форма российских олимпийцев на играх в Рио. Мы решили сравнить ее с одеждой спортсменов прошлых лет, а заодно вспомнить экипировки других стран-призеров Олимпиады.
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Российские спортстмены на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, 2016 год
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Российская сборная на Олимпиаде в Сочи, 2004 год
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Российская сборная на Олимпиаде в Лондоне, 2012 год
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Российская сборная на Олимпиаде в Ванкувере, 2010 год
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Российская сборная на Олимпиаде в Пекине, 2008 год
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Российская сборная на Олимпиаде в Атланте, 1996 год
Россия
Открытие любой Олимпиады можно считать крупнейшим фэшн-шоу, соперничать с которым удается лишь показу Victoria’s Secret. Экипировка спортсменов показывает текущие в стране тенденции, а также говорит о ее стабильности, политике и экономике: поменяли форму с прошлого раза — прекрасно, оставили той же — прессе будет, о чем посудачить. Россия и СССР делали новую одежду даже в самые тяжелые времена и приглашали к сотрудничеству кутюрье со своей эстетикой. Например, форму 1996 года с хипповыми шляпами и рубашками для сборной сшил Валентин Юдашкин, а в 2006-м, когда тендер на изготовление комплектов получила компания Bosco Sport, в помощь позвали итальянские марки Ermanno Scervino и Etro.
Несмотря на то, что экипировку с 2002 года делала одна и та же команда, она всегда была абсолютно разной. Вместо хвоста жар-птицы на олимпийках появлялся символичный двуглавый орел, а красные варежки сменяли разноцветные «сочинские» перчатки. Новая форма Zasport от дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной тоже разнится с предыдущим вариантом, но вбирает в себя традиции и национальные ценности 80-х — шапки-петушки, авангардистские принты, однотонные серые кофты и пять колец с «огоньком». Наверное, поэтому ее называют одной из лучших за последние годы и готовы патриотично носить не только во время Олимпиады.
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Спортсменка из американской сборной в форме для Олимпиады в Пхёнчхане, 2018 год
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Спортсмен из американской сборной в форме для Олимпиады в Пхёнчхане, 2018 год
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Одежда американской сборной для Олимпиады в Рио, 2016 год
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Американская сборная на Олимпиаде в Сочи, 2014 год
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Американская сборная на Олимпиаде в Лондоне, 2012 год
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Американская сборная на Олимпиаде в Ванкувере, 2010 год
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Американская сборная на Олимпиаде в Пекине, 2008 год
США
За форму американской сборной несколько лет подряд отвечает один человек — дизайнер Ральф Лорен. Первый фэшн-мастодонт государства (именно он одел Меланию Трамп на церемонию инаугурации президента) переходил от классических пиджаков и белых парусиновых брюк к дутым курткам и шапкам с оленями, а в 2014-м совсем осмелел и поместил на кардиганы спортсменов сразу всю символику Штатов. Позже сами американцы признавали эту форму «аляповатой и вычурной», хотя экипировка 2016-го обернулась еще большим скандалом — под жакетами Polo виднелись бело-сине-красные футболки. «Выкиньте эту одежду. Нам не нужен российских флаг на атлетах. Как вы вообще могли такое допустить?», — писали интернет-пользователи.
Хотя официально дизайнер за ошибку не оправдался, в экипировке 2018 года он явно учел все претензии. Теплые белые куртки с объединенными эмблемами Америки и Олимпиады, мешковатые брюки с красными лампасами, шарф с «правильным» флагом, звездный платок и шапка, которую будут скупать все туристы, могут составить сильную конкуренцию форме России. Если, конечно, Международный олимпийский комитет допустит наших спортсменов до состязаний в Пхёнчхане.
Великобритания
За несколько лет работы с британской сборной дизайнер Стелла Маккарти стала неотъемлемой ее частью. Она позирует с атлетами на презентации формы, посещает едва ли не все их соревнования и приглашает к участию в показах ее коллабораций с Adidas. Но англичане доверяют Стелле дизайн экипировки не только поэтому — девушка «топит» за экологию, делает кроссовки из рыболовных сетей и каждый год придумывает ни на что не похожие комплекты одежды. В 2012-м, например, на мужских велосипедках спортсменов появились конусы в стиле Жана Поля Готье, в 2014-м мы увидели один из красивейших горнолыжных костюмов, а в 2016-м соглашались на госизмену ради бомберов с принтом «GB team». Посмотрим, что будет дальше.
Франция
Французские бобслеисты, керлингисты и марафонцы тоже одеты в форму от кутюрье — на футболках и джемперах сборной можно заметить маленького крокодила Lacoste. Интересно, что сам отец-основатель марки участвовал в Олимпиаде в 1924-м и завоевал бронзу в теннисных состязаниях. Дизайн современной экипировки приближен к спортивному минимализму тех лет — никаких вызывающих элементов, патриотичной кичливости и брендализма. Серые кафтаны, бежевые чиносы и фирменные тенниски можно носить с любой другой повседневной одеждой — от Lacoste, Adidas или других, «не олимпийских» брендов.
Италия
Итальянская форма за последние годы практически не менялась — Джорджо Армани делает монохромные комплекты одежды и для летних олимпийских игр, и для зимних, украшая их одним-единственным цветным элементом — небольшим флагом страны. Мужские и женские экипировки похожи и включают в себя одинаковое число предметов — ветровку, брюки, удобные кроссовки с изгибом и поло от EA7. Последнее популярно в Италии еще и потому, что его рекламирует «самый красивый учитель» Пьетро Боселли, которого итальянки мечтают увидеть в составе сборной (и не только они!).
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Экипировка сборной Канады, 2018 год
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Экипировка сборной Канады, 2016 год
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Экипировка сборной Канады, 2014 год
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Экипировка сборной Канады, 2010 год
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Экипировка сборной Канады, 2006 год
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Экипировка сборной Канады, 2002 год
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Экипировка сборной Канады, 1994 год
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Экипировка сборной Канады, 1992 год
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Экипировка сборной Канады, 1988 год
Канада
Если бы дизайн экипировки участвовал в олимпийском зачете, золотые медали собрала команда из Канады. Ее рубашки, свитшоты, кроссовки и пиджаки с огромным кленовым листом на спине ничем не отличаются от подиумной одежды, поэтому канадцы сметают ее с полок универмага Hudson's Bay еще до старта Олимпиады. В 2016-м форму спортсменов начали делать дизайнеры из Торонто Дин и Дэн Кейтены — основатели Dsquared2, хотя ярко-красные комплекты были популярны и до их участия. Бомберы из 2002-го носили не только атлеты, но и студенты престижных вузов, меховые шапки из 1994-го напоминали форму британских гвардейцев, а ковбойские комбинезоны из 1988-го возродили любовь к моде Дикого Запада.
Китай
Несмотря на то, что китайцы старательно защищают традиции — будь то спорт, политика или национальная форма — экипировка для Олимпиады менялась со стихийной революционностью. Почти каждую игру ее делают разные люди: в 2008-м Adidas подготовил градиентные олимпийки и брюки в цвет флага, в 2012-м были строгие юбки и пиджаки, в 2014-м дизайнер Маша Ма снарядила спортсменов утепленными куртками и горнолыжными брюками, а в 2016-м форму китайцев сравнили с «помидорным омлетом». Хотя им к таким аналогиям не привыкать — кутюрное платье Рианны, которое для Met Gala сшило китайское ателье Гуо Пей, вошло в историю как самая большая фэшн-яичница.
Фото:Shutterstock, Reuters, Instagram, Twitter
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