Олимпийская мода: самые знаменательные экипировки России, США, Китая, Франции и других стран

Россия

Открытие любой Олимпиады можно считать крупнейшим фэшн-шоу, соперничать с которым удается лишь показу Victoria’s Secret. Экипировка спортсменов показывает текущие в стране тенденции, а также говорит о ее стабильности, политике и экономике: поменяли форму с прошлого раза — прекрасно, оставили той же — прессе будет, о чем посудачить. Россия и СССР делали новую одежду даже в самые тяжелые времена и приглашали к сотрудничеству кутюрье со своей эстетикой. Например, форму 1996 года с хипповыми шляпами и рубашками для сборной сшил Валентин Юдашкин, а в 2006-м, когда тендер на изготовление комплектов получила компания Bosco Sport, в помощь позвали итальянские марки Ermanno Scervino и Etro.

Несмотря на то, что экипировку с 2002 года делала одна и та же команда, она всегда была абсолютно разной. Вместо хвоста жар-птицы на олимпийках появлялся символичный двуглавый орел, а красные варежки сменяли разноцветные «сочинские» перчатки. Новая форма Zasport от дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной тоже разнится с предыдущим вариантом, но вбирает в себя традиции и национальные ценности 80-х — шапки-петушки, авангардистские принты, однотонные серые кофты и пять колец с «огоньком». Наверное, поэтому ее называют одной из лучших за последние годы и готовы патриотично носить не только во время Олимпиады.