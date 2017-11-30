В Петербурге построят индустриальный центр «Держава моды» — с заводами, лабораториями и шоу-румами

Бизнес-инкубатор для дизайнеров и шоу-румов, о котором говорилось на Международном экономическом форуме в июне, начал свою реализацию. Только теперь он будет не полноценным проектом, а частью индустриального центра «Держава моды», который откроется в конце 2019-го. Он разместится сразу на трех локациях общей площадью в 20 га: по предварительной информации «Делового Петербурга», самая крупная из них (12 га) будет находиться в Металлострое — он отведен под группу производственно–торговых предприятий, включающую завод по производству обуви, обувных колодок и галантерейную фабрику. Локацию на Пулковском шоссе площадью 7 га займет конгрессно-выставочный центр «Петербургский модерн», а еще 1 га потребуется на создание лаборатории с лечебно-профилактическими изделиями — там будут выпускать, к примеру, компрессионные колготки.