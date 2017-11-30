«У меня 350 пар кроссовок»: монологи первых покупателей обуви от Канье Уэста
Очередь за новыми кроссовками от Канье Уэста Yeezy Boost 350 V2 в Москве сравнили с открытием первого в стране «Макдональдса» — на старт продаж выстроились сотни жителей и гостей города. В Петербурге все проходило гораздо спокойнее: ДЛТ разыграл право покупки в интернете и отдал релиз нескольким счастливчикам. Мы спросили у первых покупателей, почему важно приобретать модель первыми, чем «рафлы» отличаются от «кемпов», и сколько обуви в их коллекциях (спойлер: больше, чем у Кэрри Брэдшоу).
Денис Шулятьев, 25 лет
фрилансер
Я коллекционирую кроссовки — это основная причина, по которой я участвовал в розыгрыше покупки Yeezy Boost 350. В основном собираю винтажные модели Adidas, которые скупаю на блошиных рынках, Ebay, Facebook и у других коллекционеров. В моей комнате стоит около 350 моделей обуви — я снимаю квартиру с друзьями, весной уехал на полгода в Китай, а недавно вернулся на старое место. До этого приходилось неоднократно переезжать, один раз даже перевозил кроссовки грузовиками. Но хозяев о своих коробочных «жителях» не предупреждаю: если плачу деньги, то могу делать в квартире все, что захочется.
Я довольно неплохо разбираюсь в кроссовках и знаю, где их перепродать на выгодных условиях. К примеру, классика от Adidas популярна в Европе или России и не пользуется большим спросом в Китае. Там можно легко найти модели, которые на Западе были распроданы за пару часов.
Вся система ресейла очень похожа на коммуну фарцовщиков в СССР — все друг друга знают и имеют постоянных клиентов на еще даже не выкупленные пары обуви. Но новые Yeezy я не продавал — подарил другу на день рождения. Не считаю эту модель мейнстримом. Мейнстрим — это что-то сродни зашквару, а в оригинальных «бустах» ходит всего 50-70 человек в городе.
Моя коллекция не стоит безумного состояния — цена пары доходит до 30 тысяч рублей. Некоторые я брал по этому же прайсу, а есть те, которые подорожали на 4000% благодаря времени, модели и своему состоянию. Первые 10 кроссовок я купил еще будучи студентом, для этого подрабатывал на аутсорсинге. И до 2016 года я не ресейлил, только пополнял огромную гору коробок. Среди них есть одна действительно уникальная пара обуви Adidas, которой пока нет у других коллекционеров. Она из тех раритетов, которые были произведены в Австралии, Африке, СССР и России в 80-х — экземпляры, сделанные в этих странах, довольно сложно найти.
Егор Жуланов, 22 года
айтишник
Каждый релиз Yeezy я перепродаю, поэтому получить право на покупку раньше других стало уже традиционным испытанием. Как-то я вышел с работы, увидел на электронной почте письмо о розыгрыше, зарегистрировался на сайте ДЛТ и заодно записал на рафл (конкурс в интернете— Прим.ред.) родителей. Я уже участвовал в сотне таких лотерей и многие выигрывал — наверное, очень везучий. Но не всегда продажа лимитированной коллекции проходит в таком формате: есть еще кемпы — это большая очередь у магазина, в которой люди стоят от суток до недели. Из толпы можно выходить только на небольшое время, иначе можно пропустить чек — момент, когда организаторы рандомно называют фамилию и спрашивают о присутствии человека. Отошел пописать или поесть — выбыл из очереди.
Конечно, кемпы намного веселее и интереснее. Но я не пожалел, что ДЛТ проводил розыгрыш в сети — новые «бусты» не стоят суточного ожидания на морозе. Я держал их в руках еще 1,5 месяца назад и понимал, что много на их ресейле не заработаешь. В Европе их порядка 100 000 штук, а в Китае — 300 000.
У моих друзей в Петербурге было 200 пар Yeezy уже в сентябре, а сейчас можно купить BlueTint, официальный релиз которых состоится перед Новым годом. Те, кто хочет получить их раньше, заказывают напрямую с заводов или через офисы Adidas — достать кроссовки до выхода не так сложно, как кажется. Но я решил не заморачиваться. В это время занимался перепродажей других моделей — например, Nike X Off-White и Balenciaga Triple S. Они намного круче и не такие избитые.
Артем Антонов, 25 лет
антрепренер
Где-то в 2000-м я стал следить за тем, как одеваются рэп-звезды. Причем не только за их обувью, но и за одеждой — понимал, что даже самая крутая пара кроссовок не будет смотреться без должного аутфита. Сидел на сайте Flickr.com, перебирал снимки темнокожих ребят и мечтал о таких же рваных джинсах и сатиновых бомберах. А чуть позже познакомился с обзорщиком обуви Валерой GoodFoot, через которого стал покупать свои первые пары. В лучшее время тратил на них по 200-300 тысяч рублей в месяц — работал в юриспруденции, мог себе позволить.
Мне неважно покупать обувь первым, тем более, что новые релизы все хуже и хуже по исполнению и качеству материалов. Единственное, у современных коммерсантов обувь дороже — например, Air Jordan X Off-White, ритейл которых был в районе 13 000 рублей, сейчас уходят за 70 000, а Nike Blazer Studio при первоначальной стоимости в 9 000 продаются у перекупщиков за 20 000 — 22 000 рублей.
Что касается самих Yeezy Boost, то большинство моделей очень удобные и хорошо смотрятся. «350» — не утяжеляют ногу, «750» — стильные, а «950» — можно носить в любую погоду. Я сочетаю их с паркой от Boris Bidjan Saberi, свитшотом Balenciaga, брюками длиной по щиколотку и сумкой через плечо. Кроме «бустов», в моей коллекции около 200 кроссовок. Большинство ношу, меняя изо дня в день, но иногда продаю, чтобы купить другую, более желанную пару. Это как платье для девушки — летом ты была от него без ума, а сейчас не понимаешь, как такое вообще можно было купить.
Фото: личные архивы героев
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