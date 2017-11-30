«У меня 350 пар кроссовок»: монологи первых покупателей обуви от Канье Уэста

Денис Шулятьев, 25 лет

фрилансер

Я коллекционирую кроссовки — это основная причина, по которой я участвовал в розыгрыше покупки Yeezy Boost 350. В основном собираю винтажные модели Adidas, которые скупаю на блошиных рынках, Ebay, Facebook и у других коллекционеров. В моей комнате стоит около 350 моделей обуви — я снимаю квартиру с друзьями, весной уехал на полгода в Китай, а недавно вернулся на старое место. До этого приходилось неоднократно переезжать, один раз даже перевозил кроссовки грузовиками. Но хозяев о своих коробочных «жителях» не предупреждаю: если плачу деньги, то могу делать в квартире все, что захочется.

Я довольно неплохо разбираюсь в кроссовках и знаю, где их перепродать на выгодных условиях. К примеру, классика от Adidas популярна в Европе или России и не пользуется большим спросом в Китае. Там можно легко найти модели, которые на Западе были распроданы за пару часов.

Вся система ресейла очень похожа на коммуну фарцовщиков в СССР — все друг друга знают и имеют постоянных клиентов на еще даже не выкупленные пары обуви. Но новые Yeezy я не продавал — подарил другу на день рождения. Не считаю эту модель мейнстримом. Мейнстрим — это что-то сродни зашквару, а в оригинальных «бустах» ходит всего 50-70 человек в городе.

Моя коллекция не стоит безумного состояния — цена пары доходит до 30 тысяч рублей. Некоторые я брал по этому же прайсу, а есть те, которые подорожали на 4000% благодаря времени, модели и своему состоянию. Первые 10 кроссовок я купил еще будучи студентом, для этого подрабатывал на аутсорсинге. И до 2016 года я не ресейлил, только пополнял огромную гору коробок. Среди них есть одна действительно уникальная пара обуви Adidas, которой пока нет у других коллекционеров. Она из тех раритетов, которые были произведены в Австралии, Африке, СССР и России в 80-х — экземпляры, сделанные в этих странах, довольно сложно найти.