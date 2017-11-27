Где-то мы это уже видели: модели агентства Oldushka прорекламировали пышечную в луках от Gucci

Модели агентства Oldushka — 45-летний Сергей Арктика и 61-летняя Татьяна Неклюдова — снялись в кампейне «Пышечной» из Петербурга. Никаких избитых семейных фото, кухонного антуража и лозунгов о вкусной сахарной пудре — в центре кадра хиты от Gucci, ростовая кукла-динозавр и фрески Особняка Брусницыных. Татьяна, которая летом этого года позировала для рекламы нижнего белья, теперь одета в туфли на платформе, джемпер Loved самого модного оттенка сезона и расклешенные джинсы. Сергею досталась шелковая рубашка с тиграми, брендированная повязка и «миллениальные» брюки с лампасами, чтобы удобно сгонять набранные за поеданием пышек килограммы.