Где-то мы это уже видели: модели агентства Oldushka прорекламировали пышечную в луках от Gucci
Модели агентства Oldushka — 45-летний Сергей Арктика и 61-летняя Татьяна Неклюдова — снялись в кампейне «Пышечной» из Петербурга. Никаких избитых семейных фото, кухонного антуража и лозунгов о вкусной сахарной пудре — в центре кадра хиты от Gucci, ростовая кукла-динозавр и фрески Особняка Брусницыных. Татьяна, которая летом этого года позировала для рекламы нижнего белья, теперь одета в туфли на платформе, джемпер Loved самого модного оттенка сезона и расклешенные джинсы. Сергею досталась шелковая рубашка с тиграми, брендированная повязка и «миллениальные» брюки с лампасами, чтобы удобно сгонять набранные за поеданием пышек килограммы.
«Сейте разумное, доброе, вечное и 300 гр муки первого сорта. Добавьте 120 мл тёплого молока и 40 г сливочного масла, 2 желтка, дрожжи и одного модника в Gucci (по вкусу)», — делится рецептом «Пышечная». Кампейн, очень похожий на последнюю фотосессию итальянского бренда (с 74-летняя писательницей Барбарой Альберти в главной роли) снял Максим Баев.
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