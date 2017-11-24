Авиакомпания «Россия» устроила фэшн-шоу с участием реальных пилотов и стюардесс
Авиакомпания «Россия», выполняющая более 50% перевозок из аэропорта «Пулково», показала обновленную форму бортового персонала. В шоу, которое прошло на фоне действующего воздушного судна А319, участвовали настоящие (и по-киношному красивые) стюардессы и пилоты. Их новые костюмы сделаны с учетом фирменных цветов и знаков авиакомпании, сезона и пункта назначения перелета, а также удобства обслуживания пассажиров.
В основном, летнем, зимнем и межсезонном комплектах одежды есть куртки с мехом енота, трикотажные шарфы, двубортные водоотталкивающие плащи, мужские и женские костюмы-тройки, жаккардовые платки и обувь, сделанная в Португалии. Синий цвет формы выбран не столько из-за фирменной цветовой гаммы «России», сколько из-за его психологического воздействия. По словам экспертов, он успокаивает, создает чувство безопасности и способствует доверию носителям.
Напомним, авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Это вторая по величине авиакомпания страны, один из самых любимых и популярных брендов петербуржцев, официальный перевозчик ФК «Зенит». Маршрутная сеть авиакомпании в зимнем сезоне 2017/2018 года состоит из почти 100 внутрироссийских и международных направлений. Воздушный флот «России» включает в себя 15 Вoeing 737-800, 31 лайнер семейства Airbus А320, 6 воздушных судов семейства Вoeing 777 и 9 Вoeing 747.
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