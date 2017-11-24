Авиакомпания «Россия» устроила фэшн-шоу с участием реальных пилотов и стюардесс

Авиакомпания «Россия», выполняющая более 50% перевозок из аэропорта «Пулково», показала обновленную форму бортового персонала. В шоу, которое прошло на фоне действующего воздушного судна А319, участвовали настоящие (и по-киношному красивые) стюардессы и пилоты. Их новые костюмы сделаны с учетом фирменных цветов и знаков авиакомпании, сезона и пункта назначения перелета, а также удобства обслуживания пассажиров.

В основном, летнем, зимнем и межсезонном комплектах одежды есть куртки с мехом енота, трикотажные шарфы, двубортные водоотталкивающие плащи, мужские и женские костюмы-тройки, жаккардовые платки и обувь, сделанная в Португалии. Синий цвет формы выбран не столько из-за фирменной цветовой гаммы «России», сколько из-за его психологического воздействия. По словам экспертов, он успокаивает, создает чувство безопасности и способствует доверию носителям.