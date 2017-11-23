Фантиновые юбки, бюстье с конусами и туфли с междометиями — разбираем стиль Таши Алакоз
Мы продолжаем составлять энциклопедию стиля истинного петербуржца на примере прошлогодних номинантов премии «Best-Dressed». На этот раз делаем ревизию сюрреалистичного гардероба блогера, режиссера и клипмейкера Таши Алакоз.
Из платиновой блондинки с образами в стиле «ревущих» 1920-х Таша трансформировалась в мастодонта стейтмент-луков. Блестящие туфли с принтами-междометиями, сумки дикого окраса, полосатые рубашки и «травяное» платье So Number One — обычный набор на любое мероприятие. «В школе надо мной смеялись — необычная внешность, странная фамилия, поэтому эксперименты с внешностью стали для меня своеобразным эскапизмом», — рассказывала Алакоз в нашем интервью двухлетней давности. С тех пор к лукам девушки добавились широкополые шляпы и обувь Katy Perry — Таша стала единственным блогером, чьи иллюстрации публикуются в аккаунте бренда певицы.
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге». Итоги — 5 декабря.
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