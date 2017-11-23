Из платиновой блондинки с образами в стиле «ревущих» 1920-х Таша трансформировалась в мастодонта стейтмент-луков. Блестящие туфли с принтами-междометиями, сумки дикого окраса, полосатые рубашки и «травяное» платье So Number One — обычный набор на любое мероприятие. «В школе надо мной смеялись — необычная внешность, странная фамилия, поэтому эксперименты с внешностью стали для меня своеобразным эскапизмом», — рассказывала Алакоз в нашем интервью двухлетней давности. С тех пор к лукам девушки добавились широкополые шляпы и обувь Katy Perry — Таша стала единственным блогером, чьи иллюстрации публикуются в аккаунте бренда певицы.