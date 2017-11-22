Мультфильму «Анастасия» 20 лет — вспоминаем все образы экранной дочери Николая II

Мультфильм «Анастасия» вышел ровно 20 лет назад: его главная героиня, озвученная Мег Райан и Кирстен Данст, стала самой стильной рисованной принцессой. Несмотря на революцию, эмиграцию и козни Распутина, у нее было около десятка платьев, прототипы которых можно найти на «революционной» выставке Государственного Эрмитажа. Экранная дочь Николая II не ассоциируется с конкретным нарядом, в отличие от принцессы Авроры, русалочки Ариэль, Золушки, Белль и Белоснежки. Анастасию помнят и по ее зеленому детдомовскому кафтану, и по голубому платью с палубы и по роскошному синему наряду, надетому вкупе с белыми перчатками.