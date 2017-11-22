От клеенчатых пальто до ренессансных платьев: 10 лучших образов Матильды Шнуровой

Владелица ресторана «КоКоКо», научившего фуди Петербурга ужинать разбитым маминым цветком, обозначила главную идею своих образов в нашем прошлогоднем интервью: «У меня нет задачи посылать какие-то сигналы или что-то доказывать при помощи одежды. Я просто хочу выглядеть привлекательно». Для этого Матильда покупает богемные платья Chanel, кожаные плащи как у Нео из «Матрицы», дискобольные наряды Terekhov и классические белые костюмы. При этом даже самый обычный черный бадлон Шнурова мешает с чем-то необычным: например, зеркальными шандельерами, украденными у сицилийского лавочника, или крокодиловыми балетками Giuseppe Zanotti.