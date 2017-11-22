От клеенчатых пальто до ренессансных платьев: 10 лучших образов Матильды Шнуровой
Старт премии «Best-Dressed в Петербурге» дан. Рассказываем, как стать самым стильным человеком в городе на примере музы главного ленинградца страны и примы новой русской кухни Матильды Шнуровой.
Владелица ресторана «КоКоКо», научившего фуди Петербурга ужинать разбитым маминым цветком, обозначила главную идею своих образов в нашем прошлогоднем интервью: «У меня нет задачи посылать какие-то сигналы или что-то доказывать при помощи одежды. Я просто хочу выглядеть привлекательно». Для этого Матильда покупает богемные платья Chanel, кожаные плащи как у Нео из «Матрицы», дискобольные наряды Terekhov и классические белые костюмы. При этом даже самый обычный черный бадлон Шнурова мешает с чем-то необычным: например, зеркальными шандельерами, украденными у сицилийского лавочника, или крокодиловыми балетками Giuseppe Zanotti.
Мы подсматриваем у Матильды идеи, как выглядеть по-ренессансному красиво в даже самую типичную петербургскую погоду. Для таких случаев она выбирает клеенчатое пальто, лакированные ботфорты и берет в цвет своего алого ретро-кара. Именно поэтому из всех номинаций прошлогодней премии — «тренд», «арт + фэшн» и «городская классика» — мы вручили ей награду «Муза», а Сергей Шнуров добавил: «Муза из серебряного века».
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге». Итоги — 5 декабря.
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