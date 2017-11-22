Антикастинг: девушки в соцсетях рассказывают о борьбе с критикой окружающих

модель

«Моя модельная карьера началась в 13 лет. Это был показ моей мамы, я жутко волновалась. В Петербурге был известный постановщик шоу, который каждый сезон выбирал себе самую неуклюжую жертву, и в тот года ей оказалась я. Я не умела ходить на каблуках. Конечно, мне же было всего 13 лет, но я и без каблуков ходила очень смешно. Он орал на меня, откуда я вообще такая взялась. На другие петербургские шоу меня вообще не брали. А в модельных школах учили классической походке с разворотом и бедром. Но я, конечно, была бандиткой, и мне было на это наплевать.

В 15 лет меня сфотографировали на набережной Фонтанки, отправили мои фотографии Миучче Прада, и меня срочно вызвали в Милан. Там утвердили на шоу и целый месяц всю коллекцию отшивали на мне. В это время самым большим успехом в модельной карьере был эксклюзив Prada, а я его сделала. И тут я вернулась в Петербург звездой. Снялась для кампейна Prada, и весь город ахнул! Показы начали подстраивать под меня. Этот самый человек, который орал на мою походку, учил всех девочек ходить так же плохо, как я. "Коленки вперёд, спину назад, головой качаем, Малыгина показала — все, начинаем!".

Жизнь — удивительная штучка, никогда не знаешь, как и каким образом она обратит на тебя внимание. Но обязательно обратит, главное — оставаться собой. Я-то знаю».