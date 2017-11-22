#Антикастинг: девушки в соцсетях рассказывают о борьбе с критикой окружающих
В сети проходит флешмоб #антикастинг, призванный доказать, что красота не зависит от мнения окружающих. Модели, студентки, актрисы, домохозяйки и другие девушки со всей страны рассказывают, как перестали стесняться природной неуклюжести, писклявого голоса и небольшого, по мнению других, роста — мы собрали лучшие монологи из Instagram.
Даша Малыгина
модель
«Моя модельная карьера началась в 13 лет. Это был показ моей мамы, я жутко волновалась. В Петербурге был известный постановщик шоу, который каждый сезон выбирал себе самую неуклюжую жертву, и в тот года ей оказалась я. Я не умела ходить на каблуках. Конечно, мне же было всего 13 лет, но я и без каблуков ходила очень смешно. Он орал на меня, откуда я вообще такая взялась. На другие петербургские шоу меня вообще не брали. А в модельных школах учили классической походке с разворотом и бедром. Но я, конечно, была бандиткой, и мне было на это наплевать.
В 15 лет меня сфотографировали на набережной Фонтанки, отправили мои фотографии Миучче Прада, и меня срочно вызвали в Милан. Там утвердили на шоу и целый месяц всю коллекцию отшивали на мне. В это время самым большим успехом в модельной карьере был эксклюзив Prada, а я его сделала. И тут я вернулась в Петербург звездой. Снялась для кампейна Prada, и весь город ахнул! Показы начали подстраивать под меня. Этот самый человек, который орал на мою походку, учил всех девочек ходить так же плохо, как я. "Коленки вперёд, спину назад, головой качаем, Малыгина показала — все, начинаем!".
Жизнь — удивительная штучка, никогда не знаешь, как и каким образом она обратит на тебя внимание. Но обязательно обратит, главное — оставаться собой. Я-то знаю».
Ирина Горбачева
актриса
«Сейчас забавно вспоминать, но так было не всегда. Несколько лет назад я проходила кастинг на танцевальный фильм. Меня вызывали несколько раз, пробовали с разными партнерами, но в итоге не утвердили, мотивируя тем, что решили взять профессиональных танцоров. Помню, как дико расстроилась.
А сейчас раз в неделю в компании прекрасных, молодых и талантливых людей я танцую где хочу. Я танцую в Москве. Я танцую в Санкт-Петербурге. К чему это я? К тому, что не стоит опускать руки. Отказ — это лишь повод стать сильнее. Никто не знает, как преобразится твоя жизнь через много лет или уже на следующий день».
Юлия Черепанова
домохозяйка
«Когда мы узнали, что Катя будет особенным ребенком, мир для меня рухнул. Я отгородилась от внешней цивилизации, протестуя против несправедливости жизни. Озвучивать диагноз мне стоило больших усилий. При этом я всегда оправдывалась: вот такие маленькие родились, всего 770 г и поэтому у нас ДЦП. Целых два года я жила в социальной изоляции, которую сама создала. Пока не поняла, что это тупик. Моей дочери нужна не мама-сиделка, а мама, которой она будет гордится.
Мой путь нелегкий, есть ошибки и падения. Но теперь я точно знаю, что есть счастливая и полноценная особая жизнь. И даже ДЦП не приговор, если ты выбрал правильное направление и окружение. Ставлю себе 10 из 10 за то, что нашла в себе силы справится с поворотами судьбы»
Наталья Туголукова
предприниматель
«Без долгих вокруг да около , сразу к делу. Точнее к телу. Метр 55 — это я про свой рост — много или мало? Кто-то скажет «маловато», а я скажу «самое то». Потому что: маленькая собачка до старости щенок, мал золотник да дорог, мал да удал, мал муравей, да горы копает, маленькая рыбка лучше большого таракана, мала синичка, да ноготок востер. Плюс, на ткани можно сэкономить, когда шьешь для себя наряд. В общем, я такая как есть. И такая, каких нет, если забыть о размерах».
Ольга Кулинич
бизнес-коуч
«Мне жутко не нравилось мое имя, я постоянно хотела его сменить на Татьяна или Элиза. Почему? Когда к нам в гости приходили малознакомые мне люди, я очень стеснялась. Услышав мой голос, они говорили моим родителям, что меня нужно было назвать Настенькой — больно у меня голос похож на главную героиню из сказки "Морозко". А кто-то называл Дюймовочкой и считал меня слабой, хрупкой и беззащитной девочкой, и только мама говорила, что я сильная и все смогу, если захочу. Сейчас понимаю, что она была права, хотя голос у меня остался такой же. Очень часто по телефону спрашивают: "Взрослые есть дома"?».
Надежда Белова
студентка
«Я очень хотела стать моделью — постоянно смотрела телевизионное шоу "Топ-модель по-американски" с Тайрой Бэнкс и восхищалась. Наблюдала, как девушки ходят, фотографируются, и очень хотела быть как они. Для этого я много тренировалась — занималась спортом, бегала по утрам, ходила на танцы, следила за свой осанкой. Многие стали говорить, что у меня модельная походка, а позже стали писать агентства и фотографы с приглашениями на съемки. Я так хотела сказать им "да"! Но было столько неуверенности! Я находилась в своей зоне комфорта и боялась ее покинуть.
Но теперь хочу сказать, что не нужно себя стесняться! Мы такие, какие мы есть! Мы все прекрасны! Каждая женщина должна любить себя, уважать и ухаживать за своей внешностью».
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