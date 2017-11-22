Джулиан Маккей: «Когда меня позвали на шоу Victoria’s Secret, я был в шоке, что такое вообще возможно»
Солист Михайловского театра Джулиан Маккей — едва ли не единственный «наш» человек на шоу Victoria’s Secret в Шанхае. Сразу по возвращении с показа, где он исполнил номер под песню «Я шагаю по Москве», мы связались с танцовщиком и расспросили о закулисных тайнах самого грандиозного и «голого» фэшн-перфоманса в мире.
На шоу Victoria’s Secret меня пригласили летом, когда я выступал на гала-концерте в Пекине. Там я встретился с китайской стороной агентства IMG Models, с которым подписал контракт в Лос-Анджелесе — оно занимается карьерами Кендалл Дженнер, Кайли Гербер и Лаки Блю Смита. Скауты подумали, что участие в показе — отличная возможность раскрутиться, хотя в Китае меня уже знают по телепередаче «Sister over Flowers», где я устраивал экскурсию по Санкт-Петербургу и Михайловскому театру в частности. Несколько недель я держался в топах во всех чартах! А потом завел страницу в Weibo — китайском аналоге Facebook — чтобы общаться с поклонниками. Сейчас подписчиков у меня там больше, чем в инстаграме.
Когда меня позвали на шанхайское шоу, я был в шоке, что это вообще возможно. Представители марки предложили сделать балетный перфоманс в рамках мероприятия Backstage Secrets, который собрал спонсоров и «ангелов» на VIP-запуск новой книги фотографа Рассела Джеймса. Он снимает всех девушек Victoria’s Secret – Адриану Лиму, Алессандро Амбросио, Кэндис Свейнпол, Сару Сампайо и Ирину Шейк — уже 15 лет и решил собрать их фото в один большой и красочный альбом.
В отдельно организованном пространстве я выступал два раза — в начале и в конце. Показал вариацию партий из Дон Кихота и собственный номер под музыку из фильма «Я шагаю по Москве». За спиной у меня играл видео-ролик с видами Красной Площади и метро — его я снял еще два года назад, когда жил в столице. Всегда хотел поставить такое соло, и на шоу мне предоставили полную свободу выбора.
Выступать перед Эдом Разеком (директор по маркетингу Victoria’s Secret — Прим.ред.), Карли Клосс, Лили Олдридж, Алессандрой Амбросио и Беллой Хадид было волнительно. Они сидели близко к сцене, поэтому я мог поймать любой их взгляд, любую гримасу. Не так как на большой сцене с приглушенным в зале светом. После выступления зрители подходили ко мне и говорили комплименты, особенно Рассел Джеймс. Кажется, раньше они не сталкивались с балетом в такой современной обработке. А еще постоянно спрашивали, как получилось, что парень из Монтаны стал первым солистом театра в Петербурге.
Белла Хадид в реальности такая же красивая, как и на фото. До шоу в Шанхае мы виделись год назад, когда я приезжал в штаты на съемки The Love Magazine с Кендалл Дженнер. Общались с девчонками на афтепати. Хотя больше всего из «ангелов» Victoria’s Secret мне нравится Тейлор Хилл.
Я должен был брать интервью у моделей, но не получилось — пришлось бежать на фотосессию для Numero China, а потом возвращаться домой, на репетицию спектакля «Жизель». Даже на сам показ не попал, хотя прийти туда бесплатно было бы очень ценно — стоимость билетов начинается от 25 тысяч долларов. При возможности я бы спросил у «ангелов», чем они занимались, помимо моделинга. Например, Карли Клосс увлекается программированием, очень много делает для компьютерной сферы. А вот про скрытые таланты остальных я ничего, к сожалению, не знаю.
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Джулиан на красной дорожке Backstage Secrets в костюме Alexander McQueen, предоставленном ДЛТ
На красной дорожке Backstage Secrets у меня брали интервью, спрашивали, понравился ли мне Шанхай. Хорошо, что в первый день прилета у меня было пару часов, чтобы посмотреть город и подготовить ответ. Он действительно очень красивый и необычный. На нижнем этаже китайского храма располагаются корнеры Gucci и других брендов, представляете? А сам Шанхай как гигантский Москва-Сити с театрами и стеклянными бизнес-центрами.
Я слышал, что российские модели не попали на шоу бренда из-за отказа в выдаче Визы. И даже Джиджи Хадид, которая участвовала в нескольких прошлогодних показах, не пустили в страну по политическим и религиозным предубеждениям (на одном из видео в социальных сетях модель пародировала лицо Будды — Прим.ред.). Но на самом мероприятии атмосфера была очень дружеской и гостеприимной. Организаторы помогали участникам, поддерживали, расселяли в лучшие апартаменты города и оплачивали перелет бизнес-классом. Все было прекрасно, и для меня стало большой честью оказаться в этой стране, на шоу такого масштаба.
Фото: Николас Маккей
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