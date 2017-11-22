Джулиан Маккей: «Когда меня позвали на шоу Victoria’s Secret, я был в шоке, что такое вообще возможно»

Когда меня позвали на шанхайское шоу, я был в шоке, что это вообще возможно. Представители марки предложили сделать балетный перфоманс в рамках мероприятия Backstage Secrets, который собрал спонсоров и «ангелов» на VIP-запуск новой книги фотографа Рассела Джеймса. Он снимает всех девушек Victoria’s Secret – Адриану Лиму, Алессандро Амбросио, Кэндис Свейнпол, Сару Сампайо и Ирину Шейк — уже 15 лет и решил собрать их фото в один большой и красочный альбом.

В отдельно организованном пространстве я выступал два раза — в начале и в конце. Показал вариацию партий из Дон Кихота и собственный номер под музыку из фильма «Я шагаю по Москве». За спиной у меня играл видео-ролик с видами Красной Площади и метро — его я снял еще два года назад, когда жил в столице. Всегда хотел поставить такое соло, и на шоу мне предоставили полную свободу выбора.

Выступать перед Эдом Разеком (директор по маркетингу Victoria’s Secret — Прим.ред.), Карли Клосс, Лили Олдридж, Алессандрой Амбросио и Беллой Хадид было волнительно. Они сидели близко к сцене, поэтому я мог поймать любой их взгляд, любую гримасу. Не так как на большой сцене с приглушенным в зале светом. После выступления зрители подходили ко мне и говорили комплименты, особенно Рассел Джеймс. Кажется, раньше они не сталкивались с балетом в такой современной обработке. А еще постоянно спрашивали, как получилось, что парень из Монтаны стал первым солистом театра в Петербурге.