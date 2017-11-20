От клоунов Kenzo до инопланетян Gucci: стали известны 10 лучших фэшн-видео сезона
Издание Business of Fashion опубликовало топ лучших видео-кампейнов сезона. Большинство из них сделано в кинематографических форматах — с завязкой, кульминацией и развязкой сюжета, а также режиссерами полного метра, заменивших классических пиар-специалистов. Так, первое место в рейтинге занял четырехминутный фильм База Лурмана для коллаборации H&M и Erdem. Снятый в старинном английском поместье, он повествует о любовном треугольнике, прогулках по вечно-зеленому саду и вечеринках не хуже чем у Великого Гэтсби.
В десятку самых просматриваемых на Youtube роликов также вошли экспериментальный фильм «Practice» о юном танцовщике из ЮАР Лерое Мокгейтле, кампейн Adidas Originals от маэстро короткометражек Бена Николса, «Gucci and Beyond» с инопланетянами, динозаврами и космическими кораблями, «клоунское» видео Kenzo с Маколеем Калкиным и Майей Рудольф и реклама Nike от Ф. Гэри Грея, мечтавшего играть в баскетбол как Леброн Джеймс. Остальных победителей можно посмотреть на сайте BoF.
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