От клоунов Kenzo до инопланетян Gucci: стали известны 10 лучших фэшн-видео сезона

Издание Business of Fashion опубликовало топ лучших видео-кампейнов сезона. Большинство из них сделано в кинематографических форматах — с завязкой, кульминацией и развязкой сюжета, а также режиссерами полного метра, заменивших классических пиар-специалистов. Так, первое место в рейтинге занял четырехминутный фильм База Лурмана для коллаборации H&M и Erdem. Снятый в старинном английском поместье, он повествует о любовном треугольнике, прогулках по вечно-зеленому саду и вечеринках не хуже чем у Великого Гэтсби.