Лучшие наряды церемонии American Music Awards-2017: от Пинк до Леди Гаги
В Лос-Анджелесе прошла 45-я церемония American Music Awards, где наградили лучших музыкальных исполнителей года. В список победителей вошли Кендрик Ламар, Бруно Марс, Дрейк, Linkin Park, Шакира, Бейонсе и Леди Гага. Теперь рассказываем, кто получил неофициальную премию за самый эффектный наряд вечера.
Главным шоу-стоппером церемонии оказалась Леди Гага, которая взяла статуэтку за лучшее исполнение в жанре поп/рок и сорвала овации критиков за свой образ. Непримечательный черный наряд стал для премии эпохальным — его сделал ушедший из жизни дизайнер Аззедин Алайя, из каждой коллекции которого певица покупала хотя бы одно платье. «Я всегда с трепетом следила за его руками, которые с нежностью и любовью прорабатывали каждый миллиметр ткани. Сказать, что он был особенным, важным и влиятельным для моды, недостаточно, потому что никто не делал то, что делал он», — писала Гага в «Твиттере», позже зачитав текст на самой церемонии.
Гага задала не только настроение, но и тон вечеринки: в отличие от прошедшей накануне Europe Music Awards, для красной дорожки американской премии многие выбрали тотал-блэк. Селена Гомез пришла в черном кожаном платье Coach, оттенившем ее новый цвет волос, Николь Кидман — в асимметричном Olivier Theyskens, дополненном ботфортами, а Хейли Стейнфилд — в «феминистском» жакете Mugler, надетом под классические брюки. Цвета и весенней атмосферы в церемонию добавили разве что Пинк в розовом платье-пирожном от Monique Lhuillier, Леа Мишель в бандажном наряде от J.Mendel и Эшли Симпсон, которая блистала на фотоколле в прямом и переносном смыслах.
Фото: theamas.com
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