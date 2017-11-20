Лучшие наряды церемонии American Music Awards-2017: от Пинк до Леди Гаги

Главным шоу-стоппером церемонии оказалась Леди Гага, которая взяла статуэтку за лучшее исполнение в жанре поп/рок и сорвала овации критиков за свой образ. Непримечательный черный наряд стал для премии эпохальным — его сделал ушедший из жизни дизайнер Аззедин Алайя, из каждой коллекции которого певица покупала хотя бы одно платье. «Я всегда с трепетом следила за его руками, которые с нежностью и любовью прорабатывали каждый миллиметр ткани. Сказать, что он был особенным, важным и влиятельным для моды, недостаточно, потому что никто не делал то, что делал он», — писала Гага в «Твиттере», позже зачитав текст на самой церемонии.