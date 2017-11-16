В ДЛТ пройдет лекция «Мода и танец» в рамках фестиваля Дианы Вишневой
В рамках параллельной программы V Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva в ДЛТ пройдет лекция «Мода и танец». На ней историк моды Мэган Виртанен расскажет о том, как балет вдохновлял великих ювелиров и дизайнеров, а сценический костюм, созданный с учётом требований свободы движения, стал влиять на то, что носили в повседневности женщины и мужчины. Лекция пройдет 18 ноября, в 16:00, на 4 этаже универмага. Вход свободен при регистрации на сайте.
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Диана Вишнева в нашей октябрьской съемке
Напомним, фестиваль современной хореографии Дианы Вишневой был создан ровно пять лет назад в Москве. В год своего первого юбилея Context везет в Петербург мощную программу: вечер молодых режиссеров на сцене музея Эрарта, спектакль «Нижинский» в БДТ, а также партии легендарных танцовщиков Александры Ферри, Оскара Алонсо и самой Дианы Вишневой на гала-закрытии фестиваля в Мариинском театре 19 ноября. Подробная программа здесь.
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