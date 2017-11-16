В ДЛТ пройдет лекция «Мода и танец» в рамках фестиваля Дианы Вишневой

В рамках параллельной программы V Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva в ДЛТ пройдет лекция «Мода и танец». На ней историк моды Мэган Виртанен расскажет о том, как балет вдохновлял великих ювелиров и дизайнеров, а сценический костюм, созданный с учётом требований свободы движения, стал влиять на то, что носили в повседневности женщины и мужчины. Лекция пройдет 18 ноября, в 16:00, на 4 этаже универмага. Вход свободен при регистрации на сайте.