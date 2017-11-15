Художник из Петербурга копирует луки Chanel и Maison Margiela — при помощи фольги, картона и бумаги
Мы нашли самый эксцентричный фэшн-Instagram в России: он принадлежит модели и художнику Дмитрию Попову из Петербурга и показывает, как косплеить луки Chanel, Martin Margiela и Thom Browne, имея в запасе лишь картон, фольгу и бумагу. Новый герой американского Vogue высмеивает в гротескной (и голой) форме все, что сегодня модно: балаклавы, цветочные тотал-луки, деконструированные костюмы, засилье кириллицы, стиль 90-х и Гошу Рубчинского, при чем делает это так, что нам даже становится как-то неловко.
О своих пуританских и антиморальных работах сам художник рассказывает так: «Мои инсталляции — это культ самого себя, выраженный в наготе, преступлениях, мусоре и роскоши. Они дают право быть тем, кем мне хочется — сегодня я русалка, а завтра Иисус. Плюс, я хочу объяснить людям, что все предметы искусства они могут сделать сами, разнообразив таким образом свою повседневную жизнь».
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