Художник из Петербурга копирует луки Chanel и Maison Margiela — при помощи фольги, картона и бумаги

О своих пуританских и антиморальных работах сам художник рассказывает так: «Мои инсталляции — это культ самого себя, выраженный в наготе, преступлениях, мусоре и роскоши. Они дают право быть тем, кем мне хочется — сегодня я русалка, а завтра Иисус. Плюс, я хочу объяснить людям, что все предметы искусства они могут сделать сами, разнообразив таким образом свою повседневную жизнь».