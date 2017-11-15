Художник из Петербурга копирует луки Chanel и Maison Margiela — при помощи фольги, картона и бумаги

Мы нашли самый эксцентричный фэшн-Instagram в России: он принадлежит модели и художнику Дмитрию Попову из Петербурга и показывает, как косплеить луки Chanel, Martin Margiela и Thom Browne, имея в запасе лишь картон, фольгу и бумагу. Новый герой американского Vogue высмеивает в гротескной (и голой) форме все, что сегодня модно: балаклавы, цветочные тотал-луки, деконструированные костюмы, засилье кириллицы, стиль 90-х и Гошу Рубчинского, при чем делает это так, что нам даже становится как-то неловко. 

  • Показ Maison Margiela VS. Дмитрий Попов 

  • Показ Chanel VS. Дмитрий Попов

  • Лукбук Moschino VS. Дмитрий Попов

  • Thom Browne VS. Дмитрий Попов 

  • Ким Кардашьян VS. Дмитрий Попов

О своих пуританских и антиморальных работах сам художник рассказывает так: «Мои инсталляции — это культ самого себя, выраженный в наготе, преступлениях, мусоре и роскоши. Они дают право быть тем, кем мне хочется — сегодня я русалка, а завтра Иисус. Плюс, я хочу объяснить людям, что все предметы искусства они могут сделать сами, разнообразив таким образом свою повседневную жизнь».

 

#LoveOnlyYourself /// #🌹 #tattoo #mrAwesome #ART #COUTURE /// #busybeingART

Публикация от @dmitrr

Unhappy #couture #mermaid /// 🦋🦋🦋🦋🦋 #ART #busybeingART

Публикация от @dmitrr

Living in a light of my own halo /// ⚜️ #ART #busybeingART

Публикация от @dmitrr

#ART #busybeingART

Публикация от @dmitrr

Lady Godiva /// #ART #busybeingART

Публикация от @dmitrr

#ART #busybeingART

Публикация от @dmitrr

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