Barbie выпустили первую в мире куклу в хиджабе

Компания Mattel, которая занимается производством игрушек Barbie, выпустила куклу в мусульманской одежде. Она вошла в новую серию «Шеро», посвященной «женщинам, расширяющим границы». Прототипом куклы стала американская саблистка, чемпионка мира и Панамериканских игр Ибтихадж Мухаммад, которая выступает в хиджабе. В своих социальных сетях спортсменка призналась, что Barbie, созданная по ее прообразу, стала воплощением ее детской мечты.