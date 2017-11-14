Barbie выпустили первую в мире куклу в хиджабе
Компания Mattel, которая занимается производством игрушек Barbie, выпустила куклу в мусульманской одежде. Она вошла в новую серию «Шеро», посвященной «женщинам, расширяющим границы». Прототипом куклы стала американская саблистка, чемпионка мира и Панамериканских игр Ибтихадж Мухаммад, которая выступает в хиджабе. В своих социальных сетях спортсменка призналась, что Barbie, созданная по ее прообразу, стала воплощением ее детской мечты.
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Ибтихадж Мухаммад
Кукла попадет на магазинные полки в 2018 году. До этого в рамках линейки «Шеро» выпускались Barbie в честь плюс-сайз модели Эшли Грэм, темнокожей певицы Зендаи, американской актрисы Кристен Ченоуэт, двукратной олимпийской чемпионки по гимнастике Габриэль Дуглас и кантри-исполнительницы Триши Йервуд.
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