Паркурщик из Петербурга снялся в новом кампейне Fendi

паркурщик

«Моя девушка и я являемся одними из самых известных фриранеров в мире, у нас очень большая аудитория подписчиков в социальных сетях, и думаю это сыграло большую роль в выборе новых героев Fendi. Также мой друг — оператор Сергей Валяев уже работал с брендом, и этот кампейн был его идеей. Съемки шли два дня — это очень мало для такого проекта, поэтому было непросто. Но в целом опыт мне очень понравился, да и здание Colosseo Quadrato, где сейчас размещается выставка Fendi Studios, очень крутое!»