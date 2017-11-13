Паркурщик из Петербурга снялся в новом кампейне Fendi
Каскадер и паркурщик из Петербурга Эрик Мухаметшин, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий флип у стены, снялся в промо весенне-летней коллекции Fendi Leisurewear. Вместе со своей девушкой — британской моделью и фриранершей Кэти Макдоннел они выполнили серию трюков на крыше Дворца Итальянской цивилизации. Ранее ее расписал каллиграф из Петербурга Покрас Лампас.
Эрик Мухаметшин
паркурщик
«Моя девушка и я являемся одними из самых известных фриранеров в мире, у нас очень большая аудитория подписчиков в социальных сетях, и думаю это сыграло большую роль в выборе новых героев Fendi. Также мой друг — оператор Сергей Валяев уже работал с брендом, и этот кампейн был его идеей. Съемки шли два дня — это очень мало для такого проекта, поэтому было непросто. Но в целом опыт мне очень понравился, да и здание Colosseo Quadrato, где сейчас размещается выставка Fendi Studios, очень крутое!»
Промо вошло в проект «F is for...», в рамках которого Fendi выстраивает свои отношения с миллениалами. До Эрика и Кэти в похожей кампании, снятой на той же крыше, появился баскетболист Джордан Кларксон.
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