Как носить оверсайз, деним и сумку IKEA — мастер-класс от самой стильной девочки в мире

Стиль Беллы Хадид, Инес де ля Фрессанж и Карин Ройтфельд — ничто по сравнению с луками этой малышки из Токио. Она сочетает куртки Off-White с клетчатыми юбками Burberry, носит футболки Techno и имеет черный пояс по Гоше Рубчинскому. С талантливым стайлингом Коко Хамамацу помогает мама — владелица небольшого магазина одежды и украшений Banny. Она же ведет блог в Instagram, где выкладывает аутфиты дочери и получает взамен тысячи лайков и предложений от брендов. Сегодня «самой стильной девочке в мире» исполнилось семь — мы публикуем ее лучшие образы. 

 

. Thankyou @gucci 🥀🥀🥀 . #gucci #guccicruise18

Публикация от COCO (@coco_pinkprincess)

. 🐝🐝🐝 . #kidzfashion #igkiddies #harajuku #harajukugirl #harajukufashion #tokyofashion

Публикация от COCO (@coco_pinkprincess)

. with my superstar💫🐰🐯 @kinggoldchains

Публикация от COCO (@coco_pinkprincess)

. 🌳🌳🌳 . 📸 :@mitograph . #kidzfashion #igkiddies #harajuku #harajukugirl #harajukufashion #tokyofashion

Публикация от COCO (@coco_pinkprincess)

. 🎴🎴🎴 . #kidzfashion #igkiddies #harajukufashion #tokyofashion

Публикация от COCO (@coco_pinkprincess)

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