Как носить оверсайз, деним и сумку IKEA — мастер-класс от самой стильной девочки в мире

Стиль Беллы Хадид, Инес де ля Фрессанж и Карин Ройтфельд — ничто по сравнению с луками этой малышки из Токио. Она сочетает куртки Off-White с клетчатыми юбками Burberry, носит футболки Techno и имеет черный пояс по Гоше Рубчинскому. С талантливым стайлингом Коко Хамамацу помогает мама — владелица небольшого магазина одежды и украшений Banny. Она же ведет блог в Instagram, где выкладывает аутфиты дочери и получает взамен тысячи лайков и предложений от брендов. Сегодня «самой стильной девочке в мире» исполнилось семь — мы публикуем ее лучшие образы.