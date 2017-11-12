Лучшие платья церемонии Governors Awards-2017: от Эммы Стоун до Анджелины Джоли
В Лос-Анджелесе прошла 8-я ежегодная церемония Governors Awards, на которой вручают специальный «Оскар» за вклад в киноискусство. Помимо Чарльза Бернетта, Оуэна Ройзмана, Дональда Сазерленда и Аньес Варды, которые получили свои награды, на красной дорожке сверкнули многие голливудские звезды — мы выбрали среди них авторов лучших образов.
Governors Awards называют репетицией «Оскара»: кроме того, что обе премии вручает Академия кинематографических искусств и наук, по первой церемонии можно судить какие фасоны, тенденции и бренды платьев мы увидим на второй. Хотя здесь старлетки позволяют себе вольности: Дженнифер Лоуренс — официальный амбассадор марки Dior — выходит в свет в Alexander McQueen, а Марго Робби, которая метит на позицию посла Gucci, выбирает черное бархатное платье от Altuzarra. Единственной верной себе и бренду осталась Эмма Стоун: подписав месяц назад контракт с Николя Гескьером и Louis Vuitton, по которому она должна одеваться исключительно в вещи французского дома, актриса позировала у фотоколла в пиджаке из последней весенне-летней коллекции марки, перешитом в длинное платье.
Судя по лукам других шоу-стопперов вечера — Сирши Ронан, Мишель Уильямс, Джастина Тимберлейка, Роберта Паттинсона, а также Сальмы Хайек и Сары Полсон, пришедших в почти одинаковых платьях, — на главной кинематографической церемонии в феврале мы увидим много черного, бархатного и пайеточного. Хотя наряды Кэри Маллиган и Анджелины Джоли, которые оделись в стиле smart & sexy, дают надежду на возвращение канонических голливудских образов, за которые мы так любим и ждем фэшн-хронику премии «Оскар».
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Анджелина Джоли
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