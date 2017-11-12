Лучшие платья церемонии Governors Awards-2017: от Эммы Стоун до Анджелины Джоли

Governors Awards называют репетицией «Оскара»: кроме того, что обе премии вручает Академия кинематографических искусств и наук, по первой церемонии можно судить какие фасоны, тенденции и бренды платьев мы увидим на второй. Хотя здесь старлетки позволяют себе вольности: Дженнифер Лоуренс — официальный амбассадор марки Dior — выходит в свет в Alexander McQueen, а Марго Робби, которая метит на позицию посла Gucci, выбирает черное бархатное платье от Altuzarra. Единственной верной себе и бренду осталась Эмма Стоун: подписав месяц назад контракт с Николя Гескьером и Louis Vuitton, по которому она должна одеваться исключительно в вещи французского дома, актриса позировала у фотоколла в пиджаке из последней весенне-летней коллекции марки, перешитом в длинное платье.