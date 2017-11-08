Дэвид Линч выпустил книгу «Nudes» с фотографиями обнаженных женщин

Режиссер сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч выпустил фотокнигу «Nudes» со 125 эротическими снимками. Большинство из них сняты крупным планом и показывают красоту обнаженного тела женщины. «Я люблю фотографировать голых девушек. Видеть, какими они могут быть разными, удивительно и волшебно», — рассказывает о проекте автор. Альбом уже можно заказать на сайте издательства Фонда современного искусства Cartier по цене в 55 евро. А если вдруг вы окажетесь в Гран-Пале 9 ноября, сможете поставить на обложку личный автограф режиссера.