Дэвид Линч выпустил книгу «Nudes» с фотографиями обнаженных женщин
Режиссер сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч выпустил фотокнигу «Nudes» со 125 эротическими снимками. Большинство из них сняты крупным планом и показывают красоту обнаженного тела женщины. «Я люблю фотографировать голых девушек. Видеть, какими они могут быть разными, удивительно и волшебно», — рассказывает о проекте автор. Альбом уже можно заказать на сайте издательства Фонда современного искусства Cartier по цене в 55 евро. А если вдруг вы окажетесь в Гран-Пале 9 ноября, сможете поставить на обложку личный автограф режиссера.
Напомним, это первая фотокнига Линча, который занимается любительской съемкой в свободное от сериалов и триллеров время. Одна из его фотографий была выбрала в качестве афиши 61-го Каннского кинофестиваля в 2008 году. Также он является автором фотосерии «Фетиш-шоу» с моделями в обуви Кристиана Лабутена — проект выставлялся в московском центре современной культуры «Гараж» в 2009-м.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.