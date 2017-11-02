Фотопроект: Кшесинская, Ваганова и Ахматова в современных фэшн-кампаниях

Как выглядели и что носили Матильда Кшесинская, Агриппина Ваганова, Фаина Раневская, Марина Цветаева и Любовь Орлова, если бы их молодость пришлась на 2010-е? Исследователь моды Тим Ильясов и иллюстратор Елизавета Романова представили балерин, поэтесс и актрис в современной одежде от Calvin Klein, Chloe, Max Mara, Dior и Givenchy для специального проекта «Великие в моде». В нем женщины не только примерили маст-хэвы сезона, но и продублировали фэшн-кампейны — получилось не хуже, чем с участием Джиджи Хадид и Марион Котийяр.

  • Майя Плисецкая в Dior

  • Марион Котийяр в кампейне сумки Miss Dior

  • Любовь Орлова в Max Mara

  • Джиджи Хадид в кампейне Max Mara

  • Фаина Раневская и Анна Ахматова в Chloé

  • Аня Рубик и Джулия Стегнер в кампейне Chloé

  • Зинаида Серебрякова, Наталья Гончарова, Вера Мухина в Givenchy

  • Стелла Лючия и Кэндис Свейнпол в кампейне Givenchy 

  • Марина Цветаева в Calvin Klein

  • Кампейн Calvin Klein 

  • Галина Уланова, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Агриппина Ваганова в Dolce & Gabbana

  • Кампейн Dolce & Gabbana с участием Моники Беллуччи

Иллюстрации: Елизавета Романова

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