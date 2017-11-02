Фотопроект: Кшесинская, Ваганова и Ахматова в современных фэшн-кампаниях

Как выглядели и что носили Матильда Кшесинская, Агриппина Ваганова, Фаина Раневская, Марина Цветаева и Любовь Орлова, если бы их молодость пришлась на 2010-е? Исследователь моды Тим Ильясов и иллюстратор Елизавета Романова представили балерин, поэтесс и актрис в современной одежде от Calvin Klein, Chloe, Max Mara, Dior и Givenchy для специального проекта «Великие в моде». В нем женщины не только примерили маст-хэвы сезона, но и продублировали фэшн-кампейны — получилось не хуже, чем с участием Джиджи Хадид и Марион Котийяр.