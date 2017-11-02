Видео: Майя Плисецкая показывает маст-хэвы советской моды 70-х
Майя Плисецкая сделала для моды примерно столько же, сколько и для балета: уехав на гастроли в Париж в начале 60-х и познакомившись там со всеми значимыми дизайнерами — Коко Шанель, Ив Сен Лораном и Пьером Карденом, она ввезла в страну экзотические новинки. Лакированные ботфорты, «полицейские» береты, прозрачные накидки, металлизированные лодочки и белоснежные тренчи стали приятным потрясением для жительниц СССР, которые привыкли ходить в серых костюмах и скроенных из лоскутков пальто. К началу 70-х отношения Советского Союза и США заметно потеплели, поэтому импорт западных пластинок, журналов и вещей на время стал делом обычным, но дорогостоящим. Женщины, которые могли себе их позволить, получали информацию по телевизору, в которых показывали промо-фильмы — с иконами стиля в главных ролях.
В короткометражном фильме «Показывает Майя Плисецкая» 45-летняя балерина демонстрирует под американский хит «Music to Watch Girls By» маст-хэвы 1970 года — коктейльное платье с блестками, тунику с разрезами на рукавах, кожаные полусапожки и широкополую шляпу. Никакого стайлинга изолентами, сумками-баулами и поясами-оби — Майя пропагандировала тотал-луки (черный к черному, глиттер к глиттеру), естественность (распущенные волосы и no make-up) и минимализм.
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