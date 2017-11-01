Как 89-летняя бабушка из Instagram стала моднее и популярнее Анны Винтур и Кейт Миддлтон?
89-летняя Элен Рут ван Винкл — наглядная рекомендация того, что, если ваша бабушка рвется в «Одноклассники» или Instagram, ее не нужно останавливать. Благодаря внучке, которая познакомила Элен с миром сенсорного экрана, Майли Сайрус и знакомств в Tinder, она стала вести фэшн-блог, набравший за три года три миллиона подписчиков. «Я люблю развлекаться, но никогда не думала, что размещать свои фото в интернете будет настолько весело, — рассказывала бабушка в интервью изданию Femail. — Когда мы запостили первые снимки, я поразилась, как много людей их посмотрели и подписались на мою страницу».
Популярность @baddiewinkle неудивительна: она фотографируется в стиле пин-ап, снимается в клипе у Fergie, улыбается во все 12 зубов и называет себя «интернациональной малышкой» (что бы это ни значило). В гардеробе у Элен — «миллениальные» худи Thrasher, драные джинсы-ботфорты, зеленые шубы, футболки с надписями «Booty is love» и «Увожу мужиков с 1928 года» и полупрозрачный комбинезон со стразами, в котором она выходит на музыкальные премии MTV. При этом бабуля волнует подписчиков не только крейзи-нарядами, но и регулярностью публикаций. Если их нет хотя бы пару дней, под постами появляются комментарии R.I.P или «let the earth be your fluff» («пусть земля тебе будет пухом»). Но Рут ван Винкл быстро приводит фолловеров в чувства, выкладывая видео-пруф своего здравия с подписью «пс, ребята, я еще не умерла».
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