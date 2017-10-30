30 самых жутких костюмов с Хэллоуина в Петербурге

В отличие от июльского «Старкона», на котором коспелили персонажей фэнтези-игр, аниме и «Игры престолов», этот объединил героев хорроров, причем как растиражированных, так и не очень известных. Прогуливаясь по пространству на Васильевском острове, мы встретили протагонистов «Американской истории ужасов», «Ходячих мертвецов», «Очень странных дел», «Семейки Аддамс», «Пилы» и «Пятницы, 13-е», а также «ориджиналов» — создателей костюмов без отсылки к конкретному персонажу. Одной из таких была девушка-дедлайн, которая разгуливала по «Ленэкспо» с будильником и окровавленной табличкой. «Дедлайн — самое страшное, что может случиться с косплеерами, когда фестиваль на носу, а твой образ еще не доделан, — объясняла она. — Поэтому я решила не обращаться к типичным монстрам, чудовищам и зомби, а показать, как общепринятый термин выглядит в реальности».