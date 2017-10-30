30 самых жутких костюмов с Хэллоуина в Петербурге

Чтобы найти самые оригинальные, трудоемкие и страшно красивые костюмы на Хэллоуин, мы отправились на фестиваль косплея «Старкон», который в этом году проходит уже во второй раз. Он собрал на площадке «Ленэкспо» всю городскую нечисть — от Рональда Макдональда, перебравшего с кетчупом, до Гаечки из мультика «Чип и Дейл», слегка изменившейся с годами. 

  • Рональд Макдональд

  • Тыква Сэм

  • Джошуа Грэхэм (Fall out)

  • Носферату (герой нескольких фильмов ужасов)

  • Персонажи игры Fall Out 

  • Гаечка («Чип и Дейл спешат на помощь»)

  • Хедкраб (игра Half-Life)

  • Персонажи сериала «Американская история ужасов»

  • Дух падальщик

  • Зловещая сестра

В отличие от июльского «Старкона», на котором коспелили персонажей фэнтези-игр, аниме и «Игры престолов», этот объединил героев хорроров, причем как растиражированных, так и не очень известных. Прогуливаясь по пространству на Васильевском острове, мы встретили протагонистов «Американской истории ужасов», «Ходячих мертвецов», «Очень странных дел», «Семейки Аддамс», «Пилы» и «Пятницы, 13-е», а также «ориджиналов» — создателей костюмов без отсылки к конкретному персонажу. Одной из таких была девушка-дедлайн, которая разгуливала по «Ленэкспо» с будильником и окровавленной табличкой. «Дедлайн — самое страшное, что может случиться с косплеерами, когда фестиваль на носу, а твой образ еще не доделан, — объясняла она. — Поэтому я решила не обращаться к типичным монстрам, чудовищам и зомби, а показать, как общепринятый термин выглядит в реальности».

  • Бог смерти Рюк

  • Дедлайн

  • Твисти («Американская история ужасов»)

  • Демогоргон

  • Богиня правосудия Фемида 

  • Ларч («Семейка Аддамс»)

  • Ориджинал 

  • Аями, дух шаманов (Нанайская мифология)

     

  • Зомби

Некоторые участники фестиваля выглядели настолько жутко, что мы заставляли себя к ним подойти. Это, к примеру, зомби из игры Fall-out с чьей-то лапой в зубах, симпатичная девушка-официантка, которая подмигивала кавалерам лишь одним глазом, Демогоргон с цветком вместо лица и Джокер, пугающе похожий на Хита Леджера. На сцене, где косплееры состязались за звание лучшего, он сыграл культовую сцену из «Темного рыцаря» — ту самую, где враг Бэтмена забивает гвоздь чужой головой. И судя по колючей маске другого героя — Хеллрайзера из фильма «Восставший из ада» — конкурсным эпизодом Джокер не ограничился, собрав при помощи соперника все штыри в павильоне. 

  • Адский клоун

  • Джокер («Темный рыцарь»)

  • Хеллрайзер («Восставший из ада»)

  • Алиса (игра «Alice: Madness Returns»)

  • Статуя Свободы («Судная ночь 3»)

  • Плачущий ангел («Доктор Кто»)

  • Ориджинал 

  • Джон Крамер («Пила»)

  • Зомби («Ходячие мертвецы»)

  • Джейсон Вурхиз («Пятница, 13-е»)

Фото: Никита Драгунов

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также