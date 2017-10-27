От Максима Виторгана в роли первой леди до баклана: 7 небанальных образов на Хэллоуин
Харли Квинн, клоун из фильма «Оно» и Чудо-женщина — мы знаем, как все будут выглядеть на этом Хэллоуине. Предлагаем несколько альтернатив банальному, которых не было ни на фестивале «Старкон», ни на любой другой костюмированной вакханалии.
Хью Хефнер
Жизнь создателя журнала Playboy была сплошным праздником: съемки обнаженных женщин, шампанское вместо завтрака, да что там — свадьба с юной моделью в возрасте 86 лет! Образ недавно скончавшегося Хефнера стал хрестоматийным, а его имя — нарицательным еще при жизни. Нарядиться в шелковый халат цвета марсалы или символичный костюм остроухого кролика, подумали мы, будет лучшим трибьютом. Вдобавок вы сможете собрать вокруг себя всех девушек в черных купальниках и ободках-ушках — традиционном аутфите для Хэллоуина со времен основания Playboy в 1953 году.
Баклан, проклевавший крышу «Зенит Арены»
«Крестовский баклан» — тот самый, из-за которого все никак не достроят стадион «Санкт-Петербург» — ведет шутливый аккаунт в «Твиттере», но на публике еще ни разу не появлялся. Чем не повод переодеться в маскот арены на Хэллоуин? Тем более что организаторы матчей «Зенита» как раз ищут официальный талисман на начавшийся сезон.
Максим Виторган в качестве первой леди
«Скоро карнавал, который некоторые упрямо называют эвфемизмом — выборы. Вот готовлюсь к роли первой леди. На очереди примерка шляпок, перчаток, подбор клатчей», — написал Максим Виторган накануне выявления президентских амбиций супруги. Пока в «Одноклассниках» обсуждают, как будет выглядеть муж Собчак в случае ее победы, вы можете опередить события и разработать энциклопедию стиля для Виторгана уже сейчас. Фантазия, луки Мелании Трамп и накладные чуть поседевшие кудри вам в помощь.
Каталонец
Скосплеить образ каталонца, выступающего за независимость региона, уже пытались на Марсовом поле во время митинга. Тогда сделали это очень легко: достаточно желто-красной майки с синей звездой, продублировать принт на лице гуашью и нарисовать плакат «Бай-бай, Испания». Если что, редакция ни к чему не призывает: мы за мирное решение вопросов!
Харви Вайнштейн
Что ни день, то инфоповод, связанный с Харви Вайшнтейном, — такими темпами маской с физиономией оскароносного продюсера будут пугать похлеще, чем Бабой-ягой и Кощеем Бессмертным. Дополнить образ можно с помощью принтера, клея, картона и хорошего black-tie костюма. И наш вам совет: фразу «Может, посмотрим отснятые кадры в моем номере в отеле?» лучше не произносить.
Кукла Барби plus-size
В розовом тотал-луке и парике с пергидрольными волосами некоторые ходят не только на Хэллоуин, но и на работу. А вот повторить образ куклы, которую сделал Николай Лэм из Петербурга, решится на каждый. Его версия Барби максимально приближена к реалистичной внешности женщины — она также испытывает гормональные всплески (и покрывается прыщами) и толстеет с наступлением холодов. Для лука куклы плюс-сайз необходимо надеть все тот же розовый костюм и набить его изнутри ватой, а также заказать сумку-имитацию большого живота от дизайнера из Британии Альберта Пукиса. В ней можно хранить накладные акне-присоски, заказанные на Aliexpress (уверены, там такие есть).
Гнойный
Свитшот «Антихайпик», очки Gucci и оперирование фразами «Рил ток» и «Синк эбаут ит» — и вы главный антагонист Оксимирона и кумир зрителей телеканала СТС. А если еще и зачитаете панчи (обязательно с обращением к высоким идеям, революции, эмиграции и поэзии Пушкина), то точно станете самым правдоподобным косплеером вечеринки.
Костюм Алексея Панина (и собачки)
Чемпион по новостным сводкам этого года и амбассадор гостиницы для собак (нет, мы не шутим) способен украсить присутствием почти любой праздник. Неунывающее лицо вкупе с эксцентричными фэшн-перевоплощениями делают образ Панина достойной заменой латексным костюмам героев DC. Чтобы его повторить, нужны бархатный чокер, сетчатый топ и голубые мокасины из замши (именно в таком виде актер в июне ходил по Ульяновску), а еще — уверенность в том, что вы не сошли с ума, а просто «дурачитесь» на прогулке. Эту «версию» Панина можно использовать одному или с другом, предложив ему надеть костюм песика. Но не увлекайтесь — самому Алексею этот тандем не могут простить до сих пор.
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