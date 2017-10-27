От Максима Виторгана в роли первой леди до баклана: 7 небанальных образов на Хэллоуин

Костюм Алексея Панина (и собачки)

Чемпион по новостным сводкам этого года и амбассадор гостиницы для собак (нет, мы не шутим) способен украсить присутствием почти любой праздник. Неунывающее лицо вкупе с эксцентричными фэшн-перевоплощениями делают образ Панина достойной заменой латексным костюмам героев DC. Чтобы его повторить, нужны бархатный чокер, сетчатый топ и голубые мокасины из замши (именно в таком виде актер в июне ходил по Ульяновску), а еще — уверенность в том, что вы не сошли с ума, а просто «дурачитесь» на прогулке. Эту «версию» Панина можно использовать одному или с другом, предложив ему надеть костюм песика. Но не увлекайтесь — самому Алексею этот тандем не могут простить до сих пор.