Фоторепортаж: как одеваются на вечеринки в Петербурге?

Юлия Матвиенко и Валентина Крупник, JM Studio

Валентина: «Мне сложно настоятельно советовать, кому и что одевать — в Петербурге или другой географической точке. Но на вечеринках, наверное, имеет смысл учитывать дресс-код. При его отсутствии всем в помощь чувство меры».

На Юлии: рубашка Valentino, кружевная юбка JM Studio, топ с пайетками JW Anderson, туфли Saint Laurent. На Валентине: свитер Christopher Kane, брюки Celine, бомбер JM Studio, обувь Dries Van Noten