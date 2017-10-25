Фоторепортаж: как одеваются на вечеринки в Петербурге?
Рейв на заводе «Арсенал», прием в Государственном Эрмитаже или вручение премии им. Сергея Курехина — каждое событие требует уместного образа. От советов в чем выйти в найт-лайф (рассказывают галерист, художница, модель и дизайнер), мы перешли к практике: посетили самую модную вечеринку осени — юбилей концепт-стора DayNight. Сфотографировали самых красивых гостей и расспросили их о том, что важнее — дресс-код или комфорт.
Антон Матюхин, иллюзионист
«На вечеринку нужно одеваться так, чтобы все вокруг понимали — тебе не жалко заблевать пиджак за 4000 евро. А если серьезно, то лучший образ — это когда всего один процент окружающих осознает, что ты выглядишь круто».
На Антоне: тотал-лук Saint Laurent
Юлия Матвиенко и Валентина Крупник, JM Studio
Валентина: «Мне сложно настоятельно советовать, кому и что одевать — в Петербурге или другой географической точке. Но на вечеринках, наверное, имеет смысл учитывать дресс-код. При его отсутствии всем в помощь чувство меры».
На Юлии: рубашка Valentino, кружевная юбка JM Studio, топ с пайетками JW Anderson, туфли Saint Laurent. На Валентине: свитер Christopher Kane, брюки Celine, бомбер JM Studio, обувь Dries Van Noten
Антон Микульский, PR-директор бренда Ianis Chamalidy
«Перед вечеринкой нужно задать себе несколько вопросов: куда ты идешь, зачем ты идешь, и что ты хочешь сказать своим образом. Мой личный совет — не экспериментируйте с внешностью самостоятельно за несколько часов до выхода. Особенно с волосами! Все следует продумать заранее, почувствовать стиль, поймать настроение и хорошенько оттянуться, чувствуя стопроцентную уверенность в выбранном луке».
На Антоне: украшения и брюки Ianis Chamalidy, туника Rick Owens, сумка MM6 Maison Margiela, обувь Dr. Martens
«В Петербурге не принято одеваться слишком нарядно. Самое главное — нравиться самому себе. Чтобы это было одновременно стильно, красиво и удобно, чтобы одежда олицетворяла тебя как личность».
На Кире: платье Nina Ricci
Ангелина и Анна
Ангелина: «Основа пати-образа — модная обувь, а с ней может быть все что угодно. Хоть драные джинсы, хоть платье с колготками. Есть дресс-код — придерживаемся, нет дресс-кода — проявляем фантазию. Иначе где показывать вкус, если не на вечеринках?».
Анна: «Я предпочитаю кэжуал всем остальным стилям в одежде. Мы уже отошли от времен, когда на мероприятия нужно приходить во всем самом модном и дорогом — перьях, люрексовых юбках и боа на одно плечо».
На Ангелине (слева): блуза Off-White, джинсы R13 Denim, обувь Balenciaga, сумка Dior. На Анне (справа): платье Vetements, ботинки Rochas, рюкзак Prada.
Алла Шебанова, стилист
«Петербург — город красивой архитектуры. Поэтому и образы должны быть архитектурно выстроены. Интересные линии, минимализм в цвете, графичные принты. Идеально для любого мероприятия!»
На Алле: тотал-лук Ianis Chamalidy
Евгения Годунова и Юрий Пелин, основатели компании Illuminarium3000
Юрий: «Если одежда сковывает, то вечеринка превращается в ад. Поэтому нужно одеваться удобно, тем более что сегодня нет никаких правил и фэшн-канонов. Экспрессия, настроение, поведение — вот три главных условия классного образа».
Евгения: «Одеваться нужно уместно. Я как мама двоих детей отбираю свой гардероб по этому критерию. Открываю шкаф и думаю — вот стильная одежда для леса, вот для родительского собрания, вот для похода в театр, а вот как раз для вечеринки».
На Евгении: платье Junya Watanabe, обувь Maison Margiela. На Юре: обувь Comme des Garcons X Dr. Martens
Галя Голованова, режиссер фэшн-шоу, модель
«Комфорт не должен идти в ущерб красоте, а красота — комфорту. Если вам удобно на каблуках, идите танцевать на каблуках, если нравятся кеды, то обувайте кеды! Я очень люблю кроссовки, но ради крупных мероприятий, ради луков от Яниса Чамалиди часто выбираю туфли на шпильке».
На Гале: тотал-лук Ianis Chamalidy
Фото: Никита Драгунов
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