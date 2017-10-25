Участница «Мисс Мира» на коляске: «Я настоящая петербургская интеллигенция — не могу вас отпинать»

Вернувшись домой осенью на коляске, я сразу стала рваться на улицу. Родители переживали, что я буду стесняться своего внешнего вида и уйду в депрессию от реакции окружающих, но на мнение посторонних мне было плевать. Хотя, признаюсь, поначалу цепляли эти жалостливые взгляды, как будто я прилетела с другой планеты. «Такая молодая и на коляске!», — ну как же пройти мимо и не сказать?

В России инвалидность все еще ассоциируется с попрошайками и бездомными. Стереотипы не предполагают, что девушка с ограниченными возможностями может улыбаться и жить активной жизнью. А я жила и, несмотря на произошедшее, старалась следить за собой — красила ресницы и тщательно подбирала одежду, хотя это было непросто. Я не представляла, как можно надеть зауженные джинсы, если мне было сложно элементарно обуться. Но со временем, когда я начала вставать с ходунками, научилась собираться без посторонней помощи и поменяла, наконец, надоевшие «треники» на ультрамодные брюки из денима.

О конкурсах красоты я тогда даже не думала — первые четыре года после травмы занималась исключительно реабилитацией, тренировалась. Врачи дали маленькую надежду на то, что я снова буду ходить. Чтобы не терять время, я решила заново поступить в университет: после аварии у меня был академический отпуск, но так как из Киришей в Петербург ездить я не могла, а для колясочников не предусмотрены специальные условия в студенческих общежитиях, пришлось забрать документы и подать их снова, но уже в ИНЖЕКОН. На тот момент это было единственное место с дистанционным обучением, и вот, спустя четыре года, у меня в руках оказался диплом по направлению «Экономика».