Кажется, мы нашли самый счастливый фотопроект — с лицами женщин во время оргазма
Бразильский фотограф Маркос Альберти сделал серию снимков женщин в процессе самоудовлетворения. 22 кадра в виде коллажей показывают стадии до, во время и после использования героинями специального массажера. При этом девушки сфотографированы по пояс, поэтому без описания сначала неясно, почему они такие смущенные, возбужденные и безгранично счастливые.
Фотопроект сделан в рамках рекламной акции производителя секс-игрушек и предназначен для того, чтобы разрушить стереотипы о женской сексуальности. «Эмоции девушек во время оргазма окутаны стыдом и тайной. Наше партнерство с Маркосом позволило сделать серию, которая переворачивает клеймо социума и способствует нормальному отношению к получению удовольствия от секса», — рассказывают организаторы. При этом команда отмечает, что все участницы были в восторге от своих фотографий, особенно от последних, где их лицо буквально расплывается в улыбке.
Ранее Маркос Альберти сделал похожие коллажи с лицами своих друзей до и после нескольких рюмок водки. По словам фотографа, проект также носил чисто альтруистический характер — через него он хотел показать, что «пить в разумных пределах в кругу друзей — это хорошо и весело».
По материалам telegraph.co.uk
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