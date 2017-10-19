Кажется, мы нашли самый счастливый фотопроект — с лицами женщин во время оргазма

Фотопроект сделан в рамках рекламной акции производителя секс-игрушек и предназначен для того, чтобы разрушить стереотипы о женской сексуальности. «Эмоции девушек во время оргазма окутаны стыдом и тайной. Наше партнерство с Маркосом позволило сделать серию, которая переворачивает клеймо социума и способствует нормальному отношению к получению удовольствия от секса», — рассказывают организаторы. При этом команда отмечает, что все участницы были в восторге от своих фотографий, особенно от последних, где их лицо буквально расплывается в улыбке.