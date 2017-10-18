Вышла новая книга о Calvin Klein, написанная самим дизайнером

История поделена на три части. В первой — The Rebellious — собраны все громкие кампейны, которые провоцировали суды и снятие вещей с производства. Это обнаженные мужские тела, съемки гомосексуалистов, полуголые 15-летние девочки и оргии под объективами Брюса Вебера и Марио Сорренти. Глава Minimall рассказывает о характерных чертах бренда, которые во многом сформировали моду 90-х годов — однотонность, ультра-сексуальность и деним — в брюках, рубашках и тотал-луках. Заканчивается все это большим монологом дизайнера о его юности, формировании стиля, основании компании, дружбе с супермоделями и отношении к бренду после своего ухода в 2003 году.