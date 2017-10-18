Вышла новая книга о Calvin Klein, написанная самим дизайнером
Параллельно второму показу Рафа Симонса для Calvin Klein серия книг «Vogue on Designers» выпустила том об американском бренде. Он рассказывает о многомиллиардной империи Кельвина Кляйна, построенной на культе минимализма, брендированном нижнем белье, первых в мире дизайнерских джинсах и резонансных фотосессиях с обнаженными Кейт Мосс и Брук Шилдс. Самому Кляйну интерпретация фактов, очевидно, не понравилась, поэтому он решил доложить обо всем от первого лица. В его книге «Calvin Klein by Calvin Klein» он впервые откровенно говорит обо всех скандалах, успехах и провалах, которые сопровождали его марку с момента основания в 1968 году.
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Кейт Мосс для рекламы парфюма Calvin Klein Obsession, 1992 год. Фотограф — Марио Сорренти
История поделена на три части. В первой — The Rebellious — собраны все громкие кампейны, которые провоцировали суды и снятие вещей с производства. Это обнаженные мужские тела, съемки гомосексуалистов, полуголые 15-летние девочки и оргии под объективами Брюса Вебера и Марио Сорренти. Глава Minimall рассказывает о характерных чертах бренда, которые во многом сформировали моду 90-х годов — однотонность, ультра-сексуальность и деним — в брюках, рубашках и тотал-луках. Заканчивается все это большим монологом дизайнера о его юности, формировании стиля, основании компании, дружбе с супермоделями и отношении к бренду после своего ухода в 2003 году.
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Обложка книги от издания Rizolli
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Кристи Тарлингтон в рекламе парфюма Calvin Klein Eternity, 1993 год
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Кейт Мосс в Calvin Klein в 90-е
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Рекламная кампания Calvin Klein, 1990 год
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Натали Габриэль и Рик Аранго в рекламной кампании Calvin Klein, 1988 год. Фотограф — Брюс Вебер
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Кристи Тарлингтон в рекламе нижнего белья Calvin Klein, 1995 год
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Кендалл Дженнер в рекламе нижнего белья Calvin Klein, 2016 год
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Брук Шилдс в рекламе джинсов Calvin Klein, 1980 год
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Брук Шилдс в кампейне Calvin Klein, 2017 год
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Молодой Кельвин Кляйн в своем ателье
«Это 420 страниц рефлексии и оценки, его первый крупный самоотражающий проект с момента ухода на пенсию», — написал в отзывах журнал WWD. Посмотреть отрывки из книги и заказать ее можно на сайте издательского дома Rizolli по ценам от 150 до 200 долларов (в зависимости от страны).
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