15 работ слепого фотографа: от обнаженных натурщиц до мексиканских бабушек
Мексиканец Джерардо Ниженда потерял зрение в 25 лет — причиной стала диабетическая ретинопатия. Чтобы заново научиться читать и писать, он устроился в библиотеку, где стал перебирать книги со шрифтом Брайля. Спустя семь лет Ниженда заинтересовался фотографией: сначала взял камеру у директора библиотеки, а потом обзавелся собственной. То, что сначала казалось игрой, быстро переросло в профессию — кадры Джерардо, сделанные на карманную Yashika, попадали на выставки, биеннале, конференции по адаптации слепых и слабослышащих людей, а сам фотограф объездил с мастер-классами половину континента.
Сегодня некоторые снимки Ниженды можно найти на персональном сайте и увидеть, как слепому художнику удавалось не «заваливать горизонт» (а если и «заваливать», то будто специально), делать прекрасные портреты и фотографировать звуки — шум воды, пение птиц и шелест листвы. Некоторые объекты на снимках он подписывал шрифтом Брайля: вот, например, глаза обнаженной натурщицы, а здесь — песчаный пляж и целующаяся на нем пара. Самый известный проект Джерардо носит название «Nudes»: в нем он передал тактильные ощущения и тонкий телесный контакт между мужчиной и женщиной. Фотографии были сделаны в 2007 году, ровно за три года до смерти мексиканца.
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