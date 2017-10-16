15 работ слепого фотографа: от обнаженных натурщиц до мексиканских бабушек

Сегодня некоторые снимки Ниженды можно найти на персональном сайте и увидеть, как слепому художнику удавалось не «заваливать горизонт» (а если и «заваливать», то будто специально), делать прекрасные портреты и фотографировать звуки — шум воды, пение птиц и шелест листвы. Некоторые объекты на снимках он подписывал шрифтом Брайля: вот, например, глаза обнаженной натурщицы, а здесь — песчаный пляж и целующаяся на нем пара. Самый известный проект Джерардо носит название «Nudes»: в нем он передал тактильные ощущения и тонкий телесный контакт между мужчиной и женщиной. Фотографии были сделаны в 2007 году, ровно за три года до смерти мексиканца.