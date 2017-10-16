Фэшн-блогер Лиза Гусевская: комментарий «I love your booty» цепляет не больше, чем «Вах, какая красивая!»

И фото из собственной спальни, сменившие в твоем блоге стрит-стайл-луки, — это тоже потому, что ты «в себе»?

Внимание к телу и отношения с собственным телом сегодня остро важны. В Сети устраиваются целые батлы «фейстюн против бодипозитива», люди принимают челленджи, причем вызовом может быть как задача сделать тело идеальным, так и стремление показать несовершенства — расширенные поры, следы от тесноватой одежды на коже. В собственных фото из спальни я вижу особую эстетику. Конечно, отдаю себе отчет, что их лайкает не только моя аудитория, а и случайные люди, которым «Инстаграм» порекомендовал этот пост, и они же оставляют комментарии вроде: «I love your booty». Я этого не одобряю, но цепляет такое не больше, чем возглас торговца на рынке: «Вах, какая красивая!» Это категория людей, которые не смирились с правом женщины на защиту от sexual harassment и просто перенесли все в Cеть.

У меня нет проблем с принятием себя, я вешу 41 килограмм при росте 170 сантиметров, но не выгляжу изможденной — это из-за того, что у меня в роду были японцы, такая конституция нормальна для азиатов. И как следствие, у меня нет проблем с принятием других людей: я спокойно отношусь и к радикальным ЗОЖ-никам, и к тем, кто чувствует себя комфортно в далеком от модельных стандартов весе. Главная история про внешность — она может создать первое впечатление. И второе, и третье, и даже целый образ. Но аудиторию не обманешь: если, кроме внешности, не предлагать ничего, скоро к тебе потеряют интерес.