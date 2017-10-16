Фэшн-блогер Лиза Гусевская: комментарий «I love your booty» цепляет не больше, чем «Вах, какая красивая!»
Радикальный визуал, единственный фэшн-блогер Петербурга и кумир миллениалов @lizagysevskaya рассуждает про центениалов, проповедует гетерохромию и вангует, победит ли фейстюн бодипозитив, — и все это не в утопическом романе Стругацких, а прямо сейчас: будущее наступило!
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На странице слева: шарф Balenciaga, блуза Issey Miyake (все — ДЛТ)
Блогер — это сознательный выбор профессии? Как «я хочу стать инженером» или «буду актрисой»?
Сейчас уже вырастает поколение центениалов — первое в истории, не знающее жизни без Интернета, и я не удивлюсь, если многие из них ставят перед собой осознанную цель стать блогером: они видят перспективу, понимают доходность и обладают достаточным материалом для изучения техники и технологии ведения блога. Но когда я начинала, это было, конечно, стечением обстоятельств. Многие пробовали заводить свои сайты как онлайн-дневники и делиться мыслями, рассказами о жизни. И это довольно странное ощущение: не надеешься, что это будет кому-нибудь интересно, но раз публикуешь, все же немного веришь — интересно. В итоге реальными блогерами стали те, кого такими провозгласила аудитория. Такая демократия в чистом виде.
Если взяться изучать технику ведения блога на твоем примере, то видно, что скачок в карьере пришелся на тот момент, когда ты выкрасила волосы в белый цвет, проколола нос и стала много тусоваться. То есть эпатаж и публичность. Но в последнее время я не вижу твоих фото в светской хронике. Это уже не модно? Или уже не работает?
Мне было семнадцать лет, я просто экспериментировала с внешностью. Да и сейчас продолжаю: надевала утром цветные линзы по одной — залипла на моменте, когда один глаз остался карим, а другой стал серым, и поняла, что мне так нравится, узнала, что называется это гетерохромией. Сделала фото и получила хороший отклик от аудитории. А на тусовки я ходила отнюдь не засветиться, было интересно и ново — как любой вчерашней школьнице. Фактически я такой экстравертный интроверт — люблю много общаться с людьми, охотно с ними всем делюсь в Сети, но в какой-то момент я поняла, что гораздо больше «в себе», чем думала.
И фото из собственной спальни, сменившие в твоем блоге стрит-стайл-луки, — это тоже потому, что ты «в себе»?
Внимание к телу и отношения с собственным телом сегодня остро важны. В Сети устраиваются целые батлы «фейстюн против бодипозитива», люди принимают челленджи, причем вызовом может быть как задача сделать тело идеальным, так и стремление показать несовершенства — расширенные поры, следы от тесноватой одежды на коже. В собственных фото из спальни я вижу особую эстетику. Конечно, отдаю себе отчет, что их лайкает не только моя аудитория, а и случайные люди, которым «Инстаграм» порекомендовал этот пост, и они же оставляют комментарии вроде: «I love your booty». Я этого не одобряю, но цепляет такое не больше, чем возглас торговца на рынке: «Вах, какая красивая!» Это категория людей, которые не смирились с правом женщины на защиту от sexual harassment и просто перенесли все в Cеть.
У меня нет проблем с принятием себя, я вешу 41 килограмм при росте 170 сантиметров, но не выгляжу изможденной — это из-за того, что у меня в роду были японцы, такая конституция нормальна для азиатов. И как следствие, у меня нет проблем с принятием других людей: я спокойно отношусь и к радикальным ЗОЖ-никам, и к тем, кто чувствует себя комфортно в далеком от модельных стандартов весе. Главная история про внешность — она может создать первое впечатление. И второе, и третье, и даже целый образ. Но аудиторию не обманешь: если, кроме внешности, не предлагать ничего, скоро к тебе потеряют интерес.
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На Лизе: свитшот Vetements, легинсы Balmain, ботильоны Dries Van Noten (все — ДЛТ)
Кроме внешности, блогеры часто предлагают интернет-магазин. Ты тоже взялась монетизировать свою популярность и запустила @commeunefillestore. В чем его идея?
В том, что можно купить пиджак YSL, куртку Balmain и топ D&G по ценам Zara или Н&М. И в том, что если ты хочешь быть особенным, не нужно ныть, просто будь особенным. И чтобы каждую вещь сделать такой уникальной, что дублера ни на какой «блошке» в мире не найдешь, я кастомизировала их. Надпись «Принципы придумали слабаки, тусовки придумали гении» на черном кожаном тренче вы еще где-то встречали? Вот и я нет. Поэтому проект настиг солдаут в первый же день.
Какие у блогеров новейшие тренды?
Трендом можно назвать коллаборации блогеров с модными изданиями. Журналы и порталы больше не отправляют на недели моды штатников, а ангажируют блогеров. Получаются ультравзаимовыгодные условия: блогер получает аккредитацию и посещает все интересные и значимые показы, плюс охватывает новую аудиторию, «залезая» в аудиторию издания, издание получает профессиональный горячий репортаж от лидера мнений и охватывает его аудиторию. Все кругом счастливы. Кроме штатников, наверное.
А блогеры подсматривают что-то друг у друга?
Я ничего не подсматриваю и даже не знаю, подсматривают ли они друг за другом. Знаешь, как некоторые модные дизайнеры специально не смотрят показы и коллекции коллег, чтобы какой-то образ, чья-то чужая идея не отпечаталась в сознании, притворяясь, что она твоя? Так же и я не слежу за другими блогерами, чтобы все, что я делаю, шло только из моей головы.
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Наталья Скворцова
Визаж и прическа: Евгения Сомова
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