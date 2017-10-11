Мы нашли оживленные картины Густава Климта — с голыми моделями, Чубаккой и боди-артом

Пока одни фотографы и дизайнеры воспевают эпоху Ренессанса и поп-арт Энди Уорхола, другие обращаются к творчеству символистов с эротикой и красотой обнаженного женского тела. Австрийка Инге Прадер «оживила» картины Густава Климта, пересняв мифические сюжеты с использованием моделей и масштабных декораций. В 2015 году снимки ушли с молотка в рамках благотворительного мероприятия the Life Ball — деньги с продажи фэшн-гравюр пошли на помощь больным СПИДом детям. 

  • Инге Прадер «Смерть и жизнь», 2015 год 

  • Густав Климт, «Смерть и жизнь», 1910 год  

  • Инге Прадер, «Даная», 2015 год 

  • Густав Климт, «Даная», 1908 год

  • Инге Прадер, «Бетховенский фриз. Фрагмент. Враждебные силы», 2015 год 

  • Густав Климт, «Бетховенский фриз. Фрагмент. Враждебные силы», 1902 год

  • Инге Прадер, «Медицина», 2015 год

  • Густав Климт, «Медицина», 1907 год 

  • Инге Прадер, «Бетховенский фриз. Фрагмент. Искусства, Хор ангелов Рая», 2015 год 

  • Густав Климт, «Бетховенский фриз. Фрагмент. Искусства, Хор ангелов Рая», 1902 год

  • Инге Прадер, «Бетховенский фриз. Страдания человечества», 2015 год

  • Густав Климт, «Бетховенский фриз. Страдания человечества», 1902 год

  • Инге Прадер, «Бетховенский фриз. Фрагмент», 2015 год

  • Густав Климт, «Бетховенский фриз. Фрагмент», 1902 год

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