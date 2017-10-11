Мы нашли оживленные картины Густава Климта — с голыми моделями, Чубаккой и боди-артом

Пока одни фотографы и дизайнеры воспевают эпоху Ренессанса и поп-арт Энди Уорхола, другие обращаются к творчеству символистов с эротикой и красотой обнаженного женского тела. Австрийка Инге Прадер «оживила» картины Густава Климта, пересняв мифические сюжеты с использованием моделей и масштабных декораций. В 2015 году снимки ушли с молотка в рамках благотворительного мероприятия the Life Ball — деньги с продажи фэшн-гравюр пошли на помощь больным СПИДом детям.