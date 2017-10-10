В Петербурге покажут фильм о дизайнере Мартине Маржеле

К списку новых фильмов о моде в октябре добавилась лента «We Margiela» об одном из самых закрытых и авангардных дизайнеров, учителе Демны Гвасалии Мартине Маржеле. В съемках приняли участие его бывшие коллеги и соосновательница бренда Martin Margiela Дженни Мейренс, которые впервые рассказали на камеру о личности бельгийца (сам он редко общался с публикой), об отношениях внутри коллектива и о самых безумных задумках в виде карточного жилета, топа из перчаток и джемперов с бирками.