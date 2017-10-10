В Петербурге покажут фильм о дизайнере Мартине Маржеле
К списку новых фильмов о моде в октябре добавилась лента «We Margiela» об одном из самых закрытых и авангардных дизайнеров, учителе Демны Гвасалии Мартине Маржеле. В съемках приняли участие его бывшие коллеги и соосновательница бренда Martin Margiela Дженни Мейренс, которые впервые рассказали на камеру о личности бельгийца (сам он редко общался с публикой), об отношениях внутри коллектива и о самых безумных задумках в виде карточного жилета, топа из перчаток и джемперов с бирками.
Премьера картины в Санкт-Петербурге совпадет с общемировой — 23 октября «We Margiela» одновременно покажут в Роттердаме, Милане, Шанхае и Антверпене, где учился дизайнер. Фильм будет идти на языке оригинала с русскими субтитрами — для того, чтобы его увидеть в числе первых, нужно купить билет и прийти на Невский проспект, 35 в 19:00. Повторные сеансы пройдут там же 26 и 29 октября.
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