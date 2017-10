62-летняя модель из Петербурга снялась в фэшн-видео — и оно круче рекламы Celine и Saint Laurent

Кроме стилистов бренда, над видео работали режиссер Яда Полиш, визажист Ольга Васильева и стилист салона PARK BY OSIPCHUK Иван Иванов, который сделал «олдушке» конский хвост и закрутил в крупный локон челку. Для самой Валентины Ясень такие эксперименты с внешностью уже стали привычкой — ранее она снималась для лукбуков 8-store, 12Storeez и So Number One.