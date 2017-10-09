62-летняя модель из Петербурга снялась в фэшн-видео — и оно круче рекламы Celine и Saint Laurent

Модели из агентства Oldushka продолжают захватывать модную индустрию, отодвигая на второй план старлеток. В Instagram появилось видео с 62-летней моделью Валентиной Ясень, в котором она танцует фламенко, примеряет самые модные вещи осени и дефилирует не хуже Наоми Кэмпбелл. Под дверью за ней восхищенно подглядывают внучки, которые позже присоединяются к зажигательным танцам и устраивают смотр луков. Удлиненные жилеты, пальто с отложенным воротником и красные блузы принадлежат московской марке EMKA, утверждающей, что их одежда подходит женщинам любого возраста и темперамента.