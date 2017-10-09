62-летняя модель из Петербурга снялась в фэшн-видео — и оно круче рекламы Celine и Saint Laurent

Модели из агентства Oldushka продолжают захватывать модную индустрию, отодвигая на второй план старлеток. В Instagram появилось видео с 62-летней моделью Валентиной Ясень, в котором она танцует фламенко, примеряет самые модные вещи осени и дефилирует не хуже Наоми Кэмпбелл. Под дверью за ней восхищенно подглядывают внучки, которые позже присоединяются к зажигательным танцам и устраивают смотр луков. Удлиненные жилеты, пальто с отложенным воротником и красные блузы принадлежат московской марке EMKA, утверждающей, что их одежда подходит женщинам любого возраста и темперамента. 

 

 

Кроме стилистов бренда, над видео работали режиссер Яда Полиш, визажист Ольга Васильева и стилист салона PARK BY OSIPCHUK Иван Иванов, который сделал «олдушке» конский хвост и закрутил в крупный локон челку. Для самой Валентины Ясень такие эксперименты с внешностью уже стали привычкой — ранее она снималась для лукбуков 8-store, 12Storeez и So Number One. 

  • Валентина Ясень для 8-store

  • Валентина Ясень для 12Storeez

  • Валентина Ясень для 8-store

  • Валентина Ясень для So Number One 

  • Валентина Ясень для 12Storeez

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также