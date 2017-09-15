Валерия Гранкина из Петербурга одержала победу в конкурсе талантов на «Миссис Вселенная-2017», обойдя 84 конкурентки из Индии, Америки, Испании и других стран. Мы встретили ее прямо по прилету из ЮАР и расспросили, почему на конкурсах красоты продвигают идеи феминизма и как совмещать воспитание двоих детей с титулом одной из самых красивых женщин в мире.
«Миссис Вселенная-2017» из Петербурга: «Я успеваю дефилировать и варить борщи. Говорят, вкусные»
По первому высшему образованию я — модельер-технолог швейного производства. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, где сейчас работаю экономистом. В студенческие годы принимала участие в конкурсе дизайнеров «Адмиралтейская игла», но не в качестве автора работ, а в качестве модели. Отсюда и пошло — фотосессии, модельные проекты, сотрудничества с российскими и зарубежными марками.
В 2016-м я решила принять участие в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург», где получила титул «Миссис Талант СПб» — играла на скрипке и пела. На тот момент я уже три года была замужем. Потом меня пригласили на «Миссис Россия Мира» — это российский конкурс красоты, куда съезжаются самые красивые женщины из Сибири, Якутии и других уголков страны. Невероятный колорит!
На федеральном конкурсе отметили мои костюмы, которые я сшила сама, и презентовали титул «Миссис Стиль России». Тогда меня заметила президент Федерации «Миссис СПб» Наталья Рогова и отправила на «Миссис Вселенную» в Африку. Мы готовились к нему три месяца, сразу же после российского конкурса — делали наряды, писали речи, снимали видео для конференции по борьбе с насилием против женщин и детей, репетировали мой творческий номер, а также посещали благотворительные приюты.
На конкурсе «Миссис» благотворительности отводится очень большая роль. Все конкурсантки отправляются в детские дома, приюты, дома престарелых, кризисные центры для женщин и организовывают там лекции, концерты и праздники. Я, например, помогала центру «Маленькая мама» — там в течение года могут жить несовершеннолетние девочки (беременные или уже с детьми), попавшие в сложную жизненную ситуацию, скрываясь от своих мужчин или родителей. В августе я приглашала туда визажиста для мастер-класса «Макияж для себя», привозила подарки, знакомилась с девочками и их малышами. Оказалось, что Санкт-Петербург — первый город в России, где начали существовать подобные кризисные центры. Об этом я рассказала на конференции в рамках «Миссис Вселенной».
Помимо презентаций, на конкурсе был марш протеста против насилия над женщинами и детьми под названием #OneVoice. Все участники акции шли в черной одежде с золотыми лентами и скандировали «Hear my voice, hear my cry. No violence!». На конкурсах для незамужних такого, кажется, не увидишь.
«Миссис» отличается от «Мисс» еще и тем, что в первом есть определенные требования по конкурсным костюмам. Обязательно нужно привезти с собой национальный наряд, вечернее платье и одежду для творческого номера, которая бы отражала колорит страны. Национальный костюм должен быть ярким, запоминающимся, в какой то степени карнавальным — это самый интересный выход конкурсанток. Его я делала сама от и до — хотела показать Хозяйку Медной горы с роскошной люневильской вышивкой на ткани. Некоторые участницы так нагрузили свои наряды елками, перьями, павлиньими хвостами, что не могли выйти в них на дефиле. Им пришлось, в прямом смысле слова, выползать на сцену.
Когда мы приехали в ЮАР на конкурс, оказалось, что нужно два вечерних платья — одно на финальный выход, второе на этап награждения. Многие попали впросак, так как не взяли с собой нужное количество нарядов. Я была в сверкающем золотом платье, которое тоже шила сама, а для финального выхода выбрала белую модель, которая давно ждала своего часа в моем гардеробе. Решила не повторяться ни в костюмах, ни в творческих номерах — хотя девушки часто показывают на разных конкурсах одно и то же.
На творческом этапе я играла на скрипке «Калинку» в современной обработке. Моя жизнь связана с этим инструментом с шести лет: с тех пор, как родители впервые отвели меня в «музыкалку». Я стала лауреатом международного конкурса скрипачей, а теперь играю дома детям — они любят сидеть рядом во время репетиций и слушать, подпевать, танцевать и заказывать песни.
У меня двое мальчишек — почти уже взрослые, самостоятельные, ходят в садик. С ними мне помогают бабушки и няни. Я против перекладывания обязанностей, но три-четыре часа в день маме можно отдохнуть и развеяться, чтобы не быть замученной и уставшей.
Иногда я беру малышей на конкурсы — на некоторых есть даже этапы совместного дефиле. Муж ко всему этому относится с пониманием и гордостью. Он — бизнесмен, поддерживает меня во всех начинаниях. Ему приятно видеть рядом с собой не только заботливую жену и мать его детей, но и ухоженную красивую женщину, которая не остановилась в своем развитии после родов. Я успеваю и дефилировать, и варить борщи, причем, как говорят, очень вкусные!
Я никогда не принимала участие в конкурсах красоты для незамужних. В них девочки ищут себе спонсоров, мужей, любовников, друг друга подставляют, рассыпают перед выходом конкуренток крупу — это по словам знающих эту «кухню» знакомых. А в «Миссис» больше стабильности и искренности — с некоторыми девочками-участницами мы даже стали дружить семьями.
Да и перспективы для 30-летних открываются более серьезные, чем для «зеленых». Например, пока я участвовала в «Миссис СПб» (конкурс длится больше двух месяцев) поняла, что могу создавать эксклюзивные вечерние платья. Муж мою идею поддержал и даже что-то советовал — у него очень хороший вкус. Теперь мои работы берут на прокат и покупают девушки из Федерации «Миссис СПб» их знакомые и знакомые знакомых. Для меня эти конкурсы — отправной пункт в развитии меня как дизайнера. А в 20 лет совершенно другие задачи — выйти удачно замуж, попасть в тусовку, повеселиться.
На конкурсных собраниях нам всегда говорят: «Вы же Миссис, вы должны вести себя соответственно и достойно — одеваться прилично, не стрелять глазками, не заигрывать с чужими мужчинами, следить за речью, быть примером для своих детей». Даже на дефиле в купальниках нам не разрешали раздельные модели — все выходили в закрытых, слитных. Конечно, мы не смотрим в пол и не бросаем на гостей дикие агрессивные взгляды с выражением «Не твоя!», просто ведем себя естественно, помня, что мы жены и мамы.
Конкурс «Миссис Вселенная» шел больше недели. И все это время с нами постоянно были судьи, организаторы, спонсоры. Они обращали внимание на все: как мы выглядели, как общались, даже как мы ели! И на «Миссис Россия Мира» было то же самое. Статус, любовь к себе и чувство достоинства — превыше всего.
Я получила корону в номинации «Миссис Талант Вселенной». Главный титул ушел к даме из Вьетнама. Я рассчитывала «взять» жюри именно своими музыкальными качествами — насколько мне известно, на скрипке на конкурсах такого масштаба еще не играли. Зрители аплодировали, многие даже вставали с мест! Ранее россиянки не получали важных титулов в конкурсе «Миссис Вселенная», и я надеюсь, что моя победа не будет для нашей страны последней.
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