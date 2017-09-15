«Миссис Вселенная-2017» из Петербурга: «Я успеваю дефилировать и варить борщи. Говорят, вкусные»

По первому высшему образованию я — модельер-технолог швейного производства. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, где сейчас работаю экономистом. В студенческие годы принимала участие в конкурсе дизайнеров «Адмиралтейская игла», но не в качестве автора работ, а в качестве модели. Отсюда и пошло — фотосессии, модельные проекты, сотрудничества с российскими и зарубежными марками.

В 2016-м я решила принять участие в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург», где получила титул «Миссис Талант СПб» — играла на скрипке и пела. На тот момент я уже три года была замужем. Потом меня пригласили на «Миссис Россия Мира» — это российский конкурс красоты, куда съезжаются самые красивые женщины из Сибири, Якутии и других уголков страны. Невероятный колорит!

На федеральном конкурсе отметили мои костюмы, которые я сшила сама, и презентовали титул «Миссис Стиль России». Тогда меня заметила президент Федерации «Миссис СПб» Наталья Рогова и отправила на «Миссис Вселенную» в Африку. Мы готовились к нему три месяца, сразу же после российского конкурса — делали наряды, писали речи, снимали видео для конференции по борьбе с насилием против женщин и детей, репетировали мой творческий номер, а также посещали благотворительные приюты.