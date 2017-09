«Миссис Вселенная-2017» из Петербурга: «Я успеваю дефилировать и варить борщи. Говорят, вкусные»

На конкурсе «Миссис» благотворительности отводится очень большая роль. Все конкурсантки отправляются в детские дома, приюты, дома престарелых, кризисные центры для женщин и организовывают там лекции, концерты и праздники. Я, например, помогала центру «Маленькая мама» — там в течение года могут жить несовершеннолетние девочки (беременные или уже с детьми), попавшие в сложную жизненную ситуацию, скрываясь от своих мужчин или родителей. В августе я приглашала туда визажиста для мастер-класса «Макияж для себя», привозила подарки, знакомилась с девочками и их малышами. Оказалось, что Санкт-Петербург — первый город в России, где начали существовать подобные кризисные центры. Об этом я рассказала на конференции в рамках «Миссис Вселенной».

Помимо презентаций, на конкурсе был марш протеста против насилия над женщинами и детьми под названием #OneVoice. Все участники акции шли в черной одежде с золотыми лентами и скандировали «Hear my voice, hear my cry. No violence!». На конкурсах для незамужних такого, кажется, не увидишь.