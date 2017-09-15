Автор первой книги об уличной моде в России запускает журнал

создатель книги «Дух улиц»

«Журнал — это еще одна форма, которая мне сейчас симпатична и в которой я вижу большие перспективы. На рынке нет молодежных изданий, которые бы говорили подросткам, что круто, а что — нет. Плюс, на них есть запросы в регионах, где уличная мода развивается семимильными шагами.

В новом проекте мы отойдем от streewear в сторону streestyle и будем писать не только о брендах, но и о том, как в России одеваются и выглядят люди. Я уже запланировал фотосессию со своим другом, который приезжает специально из Токио, чтобы купить русские вещи. Он очень круто выглядит и одевается — вот таких людей мы будем искать и развивать таланты».