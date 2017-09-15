Создатель первой энциклопедии об уличной моде в России, фотограф из Петербурга Денис Семяков переводит ее в формат журнала. Печатное издание «Дух улиц» будет выходить четыре раза в год тиражом в тысячу экземпляров и писать об отечественной культуре — стритвеар-марках, их создателях и рок-н-ролле. При этом книга «Дух улиц», первый экземпляр которой поступил в продажу месяц назад, никуда не исчезнет и продолжит запланированный ежегодный выпуск.
Автор первой книги об уличной моде в России запускает журнал
-
Книга «Дух улиц»
Денис Семяков
создатель книги «Дух улиц»
«Журнал — это еще одна форма, которая мне сейчас симпатична и в которой я вижу большие перспективы. На рынке нет молодежных изданий, которые бы говорили подросткам, что круто, а что — нет. Плюс, на них есть запросы в регионах, где уличная мода развивается семимильными шагами.
В новом проекте мы отойдем от streewear в сторону streestyle и будем писать не только о брендах, но и о том, как в России одеваются и выглядят люди. Я уже запланировал фотосессию со своим другом, который приезжает специально из Токио, чтобы купить русские вещи. Он очень круто выглядит и одевается — вот таких людей мы будем искать и развивать таланты».
Выход первого стрит-альманаха запланирован на конец ноября — в данный момент Денис выстраивает концепцию, а также ищет героев и авторов. Чтобы заявить о своей марке в журнал, достаточно откликнуться на почту duhulitsmagazine@gmail.com.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.