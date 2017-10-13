Балерина Анастасия Шевцова: «В театре мне хватило классики — я ценю все необычное и авангардное»
Выпускница Академии русского балета имени Вагановой Анастасия Шевцова могла бы стать примой Мариинского театра, но выбрала кино: дебютировав у Анжелена Прельжокажа в фильме — участнике Венецианского кинофестиваля, она продолжает актерскую карьеру на съемках у Беттины Оберли в Швейцарии. Для «Собака.ru» Настя составила мудборд своей повседневности и рассказала о любимых фильмах, коллекциях и театральных постановках.
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Жакет и ботфорты Balenciaga, платье Veronique Branquinho, юбка Dries Van Noten, платок Gucci (все — ДЛТ)
Самое красивое для меня на данный момент — это музыка! Она позволяет мне уходить в другие измерения. А самый вдохновляющий персонаж — дирижер Теодор Курентзис. Мое видение мира — это выход за рамки, сочетание несочетаемого, возвышенность и юмор с капелькой треша. И Курентзис воплощает такой подход — он дирижирует барочной оперой Рамо как заправская рок-звезда.
После фильма «Танцор» я открыла новые грани Сергея Полунина: не только одаренного исполнителя, но и непростого, внутренне наполненного человека. Мне близки и его революционные идеи реформации балета, и легкость, с которой он переключается на проектах, — он нереально талантлив.
На монохромную оперу «Евгений Онегин» в постановке Жолдака, костюмы к которой сделали латвийские концептуалисты Mareunrol’s, я ходила раз шесть. За двенадцать лет работы в театре мне хватило классики — я ценю все необычное и авангардное.
Люблю Алексея Ратманского и его балеты, особенно «Конек-Горбунок», где я исполняла одну из моих любимых ролей — мамку. Могу смаковать каждый момент в этом балете, в нем много тонкого юмора, а также изумительные декорации и костюмы в стиле Малевича и русского авангарда. Было классно станцевать после «Жизелей» что-то легкое и не пафосное.
В спектаклях режиссера Александра Молочникова сконцентрированы драйв, рок-н-ролл, молодость и энергия. И обратите внимание на актера Сашу Кузнецова в молочниковских «Бунтарях»: он держит внимание зала и ведет себя как суперзвезда.
«Земля» Максима Диденко — потрясающий спектакль с музыкой Ивана Кушнира. Может, это и не самый благозвучный глагол, но со сцены и правда прет кипучая энергия.
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Кадр из фильма «Наука Сна» Мишеля Гондри
Мишель Гондри — сумасшедший визуал, он делает странную, непривычную, даже отталкивающую картинку. Уэс Андерсон — это цвет, никто не умеет так снимать нежнятину, как он. Несмотря на предельно неагрессивные сюжеты и колористику, он рассказывает очень глубокие истории. Но сняться я бы хотела у Николаса Виндинга Рефна, режиссера «Неонового демона», он снимает крутую фэшн-картинку.
Московская марка Walk of Shame мне нравится за простоту и иронию, меня как-то снимал в ее вещах фотограф Алексей Киселев. Мои фавориты — сияющие платья как у русалок и ватник-пуховик. Платье с лебедями Tatyana Parfionova поразило меня в самое сердце. Мы с мамой ходили-ходили мимо витрины — и не смогли его не купить. Dries Van Noten люблю за детали, работу с бисером, атласные пиджаки — для меня это по-настоящему аристократичная мода.
Текст: Ксения Гощицкая
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