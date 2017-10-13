Балерина Анастасия Шевцова: «В театре мне хватило классики — я ценю все необычное и авангардное»

После фильма «Танцор» я открыла новые грани Сергея Полунина: не только одаренного исполнителя, но и непростого, внутренне наполненного человека. Мне близки и его революционные идеи реформации балета, и легкость, с которой он переключается на проектах, — он нереально талантлив.

На монохромную оперу «Евгений Онегин» в постановке Жолдака, костюмы к которой сделали латвийские концептуалисты Mareunrol’s, я ходила раз шесть. За двенадцать лет работы в театре мне хватило классики — я ценю все необычное и авангардное.

Люблю Алексея Ратманского и его балеты, особенно «Конек-Горбунок», где я исполняла одну из моих любимых ролей — мамку. Могу смаковать каждый момент в этом балете, в нем много тонкого юмора, а также изумительные декорации и костюмы в стиле Малевича и русского авангарда. Было классно станцевать после «Жизелей» что-то легкое и не пафосное.

В спектаклях режиссера Александра Молочникова сконцентрированы драйв, рок-н-ролл, молодость и энергия. И обратите внимание на актера Сашу Кузнецова в молочниковских «Бунтарях»: он держит внимание зала и ведет себя как суперзвезда.

«Земля» Максима Диденко — потрясающий спектакль с музыкой Ивана Кушнира. Может, это и не самый благозвучный глагол, но со сцены и правда прет кипучая энергия.