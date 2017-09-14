Gucci представили кампейн круизной коллекции, показанной в конце мая и посвященной эпохе Ренессанса. Луки с орфографическими ошибками, расшитыми платьями, кружевными юбками и оранжевыми колготками примерили на себя правнучка самого влиятельного бизнесмена Италии 60-х годов Джанни Аньелли, продюсер Женевра Элканн, а также 74-летняя писательница Барбара Альберти и актриса Кьяра Мастроянни, дочь Катрин Денев и Марчелло Мастроянни. По другую сторону объектива встал Мик Рок — официальный фотограф Дэвида Боуи, автор обложки второго альбома Queen, а также портретов Сида Барретта, Игги Попа и участников группы Sex Pistols.
Дочь Катрин Денев и правнучка «некоронованного короля» Италии в новом кампейне Gucci
Видео-часть рекламной кампании доверили режиссеру и фотографу Кэролайн Грант, сестре Ланы Дель Рей. Она акцентировала внимание не на героях, а на аксессуарах из коллекции — гигантском розовом мешке, брендированной сумке, переливающихся носках и массивных кольцах, которые в двухминутном ролике показаны крупным планом. Видео получило название «Римская рапсодия» и, как и майское шоу, имеет много отсылок к ренессансному искусству — полотнам Тициана, скульптурам и лепнине старинных домов.
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