Дочь Катрин Денев и правнучка «некоронованного короля» Италии в новом кампейне Gucci

Видео-часть рекламной кампании доверили режиссеру и фотографу Кэролайн Грант, сестре Ланы Дель Рей. Она акцентировала внимание не на героях, а на аксессуарах из коллекции — гигантском розовом мешке, брендированной сумке, переливающихся носках и массивных кольцах, которые в двухминутном ролике показаны крупным планом. Видео получило название «Римская рапсодия» и, как и майское шоу, имеет много отсылок к ренессансному искусству — полотнам Тициана, скульптурам и лепнине старинных домов.