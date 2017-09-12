Ню и ню: обнаженные Сергей Полунин и Памела Андерсон снялись для обложки британского глянца

Британский журнал King Kong, известный провокационными фотосессиями со знаменитостями, представил обложку очередного выпуска. На ней — герой майского номера «Собака.ru» премьер Королевского балета Сергей Полунин «завис» в образе Адама из Сикстинской капеллы — такого же одухотворенного и обнаженного. Только вот тянется танцор не к Богу-отцу, как на фреске Микеланджело, а к «спасательнице Малибу» Памеле Андерсон, одетой в кадре в одни лишь золотые лодочки.
«Дэвид ЛаШапель, один из самых авторитетных фотографов современности и наш любимчик, отснял 30 страниц с всемирно-известной бомбой-блондинкой Памелой Андерсон и величайшим из ныне живущих танцоров Сергеем Полуниным. Все вместе они провели незабываемый уикенд в Лондоне», — проанонсировала новый выпуск редакция King Kong.
Напомним, ранее в съемках журнала принимали участие Катрин Денев, Наоми Кэмпбелл, Скай Феррейра и музыкальный коллектив Die Antwoord — все они носили провокационный сексуальный характер. Купить издание в России можно только через его официальный сайт kingkongmagazine.com по цене в 17 евро.
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