Умер основатель Yves Saint Laurent Пьер Берже

Именно Берже поддерживал Ива, когда его уволили из дома Christian Dior. Он не только помог другу психологически справиться с тяжелым ударом, но и отсудить у бывшего руководства внушительную сумму за незаконное расторжение контракта. На эти деньги и дополнительные инвестиции Пьер и Ив основали бренд Yves Saint Laurent, который успешно существует и сегодня, но уже под патронажем конгломерата Kering. Взаимоотношениям дизайнера и бизнесмена был посвящен фильм «Ив Сен-Лоран», вышедший в 2014 году. Роль Берже в нем исполнил актер Гийом Гальенн.