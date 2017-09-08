На 86-м году жизни скончался французский промышленник и меценат, один из основателей Yves Saint Laurent, правая рука и партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже. Он управлял всеми финансовыми делами французского дома с 1961 по 2002 годы, после чего возглавил организацию Pierre Berge — Yves Saint Laurent Foundation, которая занимается благотворительностью. Кроме того, Берже был послом доброй воли ЮНЕСКО, поддерживал права гомосексуалистов и помогал борьбе со СПИДом, создав для этого крупнейшую европейскую ассоциацию Sidaction.
Умер основатель Yves Saint Laurent Пьер Берже
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Ив Сен-Лоран и Пьер Берже
Именно Берже поддерживал Ива, когда его уволили из дома Christian Dior. Он не только помог другу психологически справиться с тяжелым ударом, но и отсудить у бывшего руководства внушительную сумму за незаконное расторжение контракта. На эти деньги и дополнительные инвестиции Пьер и Ив основали бренд Yves Saint Laurent, который успешно существует и сегодня, но уже под патронажем конгломерата Kering. Взаимоотношениям дизайнера и бизнесмена был посвящен фильм «Ив Сен-Лоран», вышедший в 2014 году. Роль Берже в нем исполнил актер Гийом Гальенн.
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