Фоторепортаж: как сегодня одеваются в Петербурге?

Эля и Эма Аблесеновы, нутрициолог и тренер, команда A-Twins

Эма: «Главное — это удобство, комфорт и элегантность. Люблю миксовать брюки и кроссы, юбки и кеды, классическую рубашку и джинсы. И стараюсь не выходить из дома без зонтика — самого важного аксессуара для непредсказуемой погоды».

Эля: «Наш город очень романтичный, всегда в движении, поэтому не только молодежь, но и взрослые умело сочетают классику со спортом. Я очень часто вижу девушек в платьицах, с кудрями и цветами в голове, но при этом в кедах. А мальчикам, живущим в Петербурге, одежду заменили татуировки».