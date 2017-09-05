Фоторепортаж: как сегодня одеваются в Петербурге?

Таша Алакоз, блогер
«Могу с уверенностью сказать, что шляпы это — самый актуальный и органичный аксессуар в Петербурге! Несмотря на всю его ветреность и неспокойность. Я, например, без шляпы как без головы! А широкополые модели могут стать отличной альтернативой зонту».
На Таше: ботинки Katy Perry Collection, сумка Pinko , свитер Topshop Man
Эля и Эма Аблесеновы, нутрициолог и тренер, команда A-Twins
Эма: «Главное — это удобство, комфорт и элегантность. Люблю миксовать брюки и кроссы, юбки и кеды, классическую рубашку и джинсы. И стараюсь не выходить из дома без зонтика — самого важного аксессуара для непредсказуемой погоды».
Эля: «Наш город очень романтичный, всегда в движении, поэтому не только молодежь, но и взрослые умело сочетают классику со спортом. Я очень часто вижу девушек в платьицах, с кудрями и цветами в голове, но при этом в кедах. А мальчикам, живущим в Петербурге, одежду заменили татуировки».
Елизавета Пискунова, волонтер фестиваля
«Мы живем в настоящей антикварной лавке! И молодежь отлично этим пользуется, находя в ней винтажные фасоны, которые сегодня намного ценнее, чем новая пара кроссовок».
На Елизавете: винтажное пальто, толстовка «Антон тут рядом»
Александр Янковский и Лера Безобразова, мастер по ремонту велосипедов и реквизитор в Мариинском театре
«Петербург — это про сочетание гранжа в одежде и любви к Вагнеру и Чайковскому. Это тот случай, когда цитируешь Ницше, расположившись на поребрике. Или когда сидишь в драных джинсах из секонд-хенда в Эрмитаже за эскизами капителей. В последнее время мне нравится токийский минимализм в одежде: это качественные ткани восточного кроя в сочетании с кроссовками или черное кимоно вкупе с «мартинсами». Эдакая фолк-урбания».
На Лере: обувь Martins
Полина Пунегова, барвумен
«Петербургский стиль — эти когда в шкафу 333 кофты за сто рублей из секон-хенда и тут же ультрамодное платье, вещи из бабушкиного гардероба и дизайнерская одежда. Это когда самое дорогое, что есть в твоем луке, — обувь, нижнее белье или серьги, а остальное ты собрал, пока ночевал у друзей. Вообще, в Петербурге стиль медленно отходит от барахолок и движется в сторону шоу-румов, потому что все научились делать одежду своими руками. Это здорово, хотя некоторые российские бренды выпускают одно и то же».
На Полине: одежда из секонд-хенда
Марьяна Самохвалова, администратор центра «Антон тут рядом»
«Говорят, в мегаполисах к внешнему виду относятся более спокойно и терпимо, чем в провинции, но мне сложно судить, я всегда жила здесь. Было бы здорово, если бы все уже, наконец, полностью расслабились и носили то, что нравится, а не то, что в "тренде". Я, например, мечтаю ходить в малиновом махровом халате вместо пальто! Правда, пока не могу найти подходящий».
На Марьяне: одежда с барахолки
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