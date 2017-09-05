Фоторепортаж: как сегодня одеваются в Петербурге?

На прошлой неделе историк моды Мэган Виртанен составила для нас инструкцию, как распознать жителя Санкт-Петербурга по одежде. Чтобы проверить ее теорию, мы отправились на благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», который ежегодно собирает неравнодушных и стильных горожан. Они показали нам, что винтажное пальто намного лучше современного тренча, барахолки давно заменили масс-маркет, космические рюкзаки и куртки уже сошли с мировых подиумов на улицы, а фуражки и шляпы-котелки вытеснили из моды андеграундные бейсболки. 

 

  • Таша Алакоз

Таша Алакоз, блогер

«Могу с уверенностью сказать, что шляпы это — самый актуальный и органичный аксессуар в Петербурге! Несмотря на всю его ветреность и неспокойность. Я, например, без шляпы как без головы! А широкополые модели могут стать отличной альтернативой зонту». 

На Таше: ботинки Katy Perry Collection, сумка Pinko , свитер Topshop Man

  • Настя и Алина. На Насте (слева): пальто из секонд-хенда, сумка и брюки Bershka. На Алине (справа): пальто Zara

  • На Алине: пальто Zara

  • На Насте: пальто из секонд-хенда, сумка и брюки Bershka

  • На Алине: пальто Zara

  • Эма и Эля Аблесеновы

  • Эма и Эля Аблесеновы

  • Эма и Эля Аблесеновы

Эля и Эма Аблесеновы, нутрициолог и тренер, команда A-Twins

Эма: «Главное — это удобство, комфорт и элегантность. Люблю миксовать брюки и кроссы, юбки и кеды, классическую рубашку и джинсы. И стараюсь не выходить из дома без зонтика — самого важного аксессуара для непредсказуемой погоды».

Эля: «Наш город очень романтичный, всегда в движении, поэтому не только молодежь, но и взрослые умело сочетают классику со спортом. Я очень часто вижу девушек в платьицах, с кудрями и цветами в голове, но при этом в кедах. А мальчикам, живущим в Петербурге, одежду заменили татуировки». 

  • Карина Ренье: костюм Uniqlo, сумка Guess

  • Карина Ренье: костюм Uniqlo, сумка Guess

  • Карина Ренье: костюм Uniqlo, сумка Guess

  • Елизавета Пискунова

  • Елизавета Пискунова

Елизавета Пискунова, волонтер фестиваля

«Мы живем в настоящей антикварной лавке! И молодежь отлично этим пользуется, находя в ней винтажные фасоны, которые сегодня намного ценнее, чем новая пара кроссовок».

На Елизавете: винтажное пальто, толстовка «Антон тут рядом»

  • Настя: сумка DKNY

  • Настя: сумка DKNY

  • Александр Янковский и Лера Безобразова

  • Александр Янковский и Лера Безобразова

  • Александр Янковский и Лера Безобразова

Александр Янковский и Лера Безобразова, мастер по ремонту велосипедов и реквизитор в Мариинском театре 

«Петербург — это про сочетание гранжа в одежде и любви к Вагнеру и Чайковскому. Это тот случай, когда цитируешь Ницше, расположившись на поребрике. Или когда сидишь в драных джинсах из секонд-хенда в Эрмитаже за эскизами капителей. В последнее время мне нравится токийский минимализм в одежде: это качественные ткани восточного кроя в сочетании с кроссовками или черное кимоно вкупе с «мартинсами». Эдакая фолк-урбания».

На Лере: обувь Martins 

  • Анна: худи H&M, обувь Marc Jacobs

  • Анна: худи H&M

  • Анна: обувь Marc Jacobs

  • Полина Пунегова

  • Полина Пунегова

  • Полина Пунегова

Полина Пунегова, барвумен

«Петербургский стиль — эти когда в шкафу 333 кофты за сто рублей из секон-хенда и тут же ультрамодное платье, вещи из бабушкиного гардероба и дизайнерская одежда. Это когда самое дорогое, что есть в твоем луке, — обувь, нижнее белье или серьги, а остальное ты собрал, пока ночевал у друзей. Вообще, в Петербурге стиль медленно отходит от барахолок и движется в сторону шоу-румов, потому что все научились делать одежду своими руками. Это здорово, хотя некоторые российские бренды выпускают одно и то же». 

На Полине: одежда из секонд-хенда 

  • Катерина и Кирилл: одежда от корейских дизайнеров, обувь Converse

  • Катерина и Кирилл: одежда от корейских дизайнеров, обувь Converse

  • Марьяна Самохвалова

  • Марьяна Самохвалова

Марьяна Самохвалова, администратор центра «Антон тут рядом»

«Говорят, в мегаполисах к внешнему виду относятся более спокойно и терпимо, чем в провинции, но мне сложно судить, я всегда жила здесь. Было бы здорово, если бы все уже, наконец, полностью расслабились и носили то, что нравится, а не то, что в "тренде". Я, например, мечтаю ходить в малиновом махровом халате вместо пальто! Правда, пока не могу найти подходящий».

На Марьяне: одежда с барахолки

  • Авелина: сумка Coccinelle, криперы Fenty X Puma

  • Авелина: криперы Fenty X Puma 

  • Авелина: сумка Coccinelle

Фото: Дмитрий Колесов

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Как у центра помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом» появился свой оркестр?

Гид по фестивалю «Антон тут рядом»

В Новой Голландии пройдет бесплатный фестиваль «Антон тут рядом»

На Елагином острове пройдет музыкальный фестиваль центра «Антон тут рядом»

Достопримечательности Петербурга зажгутся синим светом

«Благотворительный университет» открывается в Петербурге

Художники помогут фонду «Антон тут рядом»

Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»