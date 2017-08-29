Похожие на волшебных эльфов дети Лилии Ефимовой не поддались магии диджитал-зависимости и ударились в спорт: десятилетний Женя скоро запишется на водное поло, а семилетняя Милана уже занимается гимнастикой в школе Алины Кабаевой.
Лилия Ефимова о том, как привить детям любовь к спорту
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На Лилии: брючный костюм Givenchy, рубашка Dolce & Gabbana, ботильоны Saint Laurent. На Алене: пальто и юбка Gucci, футболка Balmain, туфли Dsquared2. На Жене: пиджак и футболка Dolce & Gabbana, брюки Dal Lago Club, ботинки Armani (все — ДЛТ)
Мы с мужем всегда начинаем день с новостей по телевизору. И когда родились малыши, все приходящие к нам в дом няни и педиатры ужасались и ультимативно приказывали выбросить зомбоящик за борт: иначе, ванговали, дети вырастут зависимыми от гаджетов. На практике оказалось, что если не заносить телевизор, айпад и телефон в санкционный список, ребятня ими не слишком-то и увлекается. Мои дети не начинают лихорадочно играть в Angry Birds как в последний раз, едва в руках оказывается айфон, наоборот, они легко свернут приложение, если замаячит перспектива отправиться на рыбалку или погонять на великах.
Аленка, как она гордо демонстрирует на фото, занимается гимнастикой в школе Алины Кабаевой «Жемчужина». Женя раньше ходил на борьбу в Таврический ДК, а осенью собираемся отправить его на водное поло — вес он сбрасывает только в воде, а за это лето сын прилично набрал! Рядом с ним я как субтильный волк из мультика Каменецкого, к которому теленок бросается на руки с криком: «Папа-а-а-аня!»
Любимый музей дочери — Эрмитаж. Вокруг часов «Павлин» она может наворачивать круги весь день, глядя на них как на единорога. А чтобы отвлечь Женю от вселенских дум, нужно отвезти его, знатного фаната оружия, в Центральный военно-морской музей на площади Труда. Ну или купить бластер Hasbro Nerf.
Люблю чувствовать себя Дедом Морозом, дарящим праздник, поэтому могу припрятать в доме пачку чипсов, чтобы побаловать детей «запрещенкой». Но вообще с их пищевыми привычками мне повезло: ребята обожают салаты и рыбу.
Меня забавляет вести инстаграм, но в последнее время я свой профиль забросила: стесняюсь детей, причем не своих. У Алены и Жени нет личных страниц, но мои знакомые иногда обескураживают, мол, их дочери обижаются, что я их не фолловлю. А я не то чтобы Мадонна, которая пишет про английские розы, вот и смущаюсь.
Сегодня День сына , вы знали ? И я ! Но , так как меня уже поздравили , я спешу и вас поздравить 😘 меня поздравили стихом , у меня до дрожи , делюсь ... всех с этим днём 🙏🏻♥️ Сейчас мне всего лишь годик И я заболел немного… По комнате мама ходит И просит о чём-то Бога… Я вижу, как плачет мама… Её так легко обидеть. Я буду здоровым самым, Чтоб слёзы её не видеть… Мне десять… Подрался в школе. Синяк… В дневнике – не очень… Я маме съязвил фривольно, Что я ведь пацан, не дочка… И вижу, как плачет мама, Волнуясь опять за сына… Я буду достойным самым… Я должен расти мужчиной… Я вырос и мне пятнадцать… Гулять не пускают снова. А мне-то пора влюбляться, Но мама со мной сурова… Я вижу, как плачет мама, Увидев мой блог в инете… Я буду культурным самым, Чтоб слёзы не видеть эти… Мне двадцать… Женюсь, ребята! Невеста с татуировкой… Ну, мам, не суди предвзято… Ей тоже уже неловко… Я вижу, как плачет мама, Невестку обняв, как дочку, И шепчет: «Будь самой-самой, Роди для него сыночка!» Мне сорок… Жена и дети, А в сердце надежда тлеет… И солнце так тускло светит, Ведь мама моя болеет… Я плачу и шепчет мама, Увидев слезу мужскую: «Я буду здоровой самой, Ведь вами, сынок, дышу я…»
фото: Валентин Блох
визаж: Евгения Сомова, Ольга Васильева, Марат Исламов (City Bees Beauty Agency)
прически: Иван Иванов (Park by Osipchuk), Сергей Родионов (Park by Osipchuk)
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