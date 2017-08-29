Лилия Ефимова о том, как привить детям любовь к спорту

Мы с мужем всегда начинаем день с новостей по телевизору. И когда родились малыши, все приходящие к нам в дом няни и педиатры ужасались и ультимативно приказывали выбросить зомбоящик за борт: иначе, ванговали, дети вырастут зависимыми от гаджетов. На практике оказалось, что если не заносить телевизор, айпад и телефон в санкционный список, ребятня ими не слишком-то и увлекается. Мои дети не начинают лихорадочно играть в Angry Birds как в последний раз, едва в руках оказывается айфон, наоборот, они легко свернут приложение, если замаячит перспектива отправиться на рыбалку или погонять на великах.

Аленка, как она гордо демонстрирует на фото, занимается гимнастикой в школе Алины Кабаевой «Жемчужина». Женя раньше ходил на борьбу в Таврический ДК, а осенью собираемся отправить его на водное поло — вес он сбрасывает только в воде, а за это лето сын прилично набрал! Рядом с ним я как субтильный волк из мультика Каменецкого, к которому теленок бросается на руки с криком: «Папа-а-а-аня!»