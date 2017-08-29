Микаэль и Анна Аскеровы о том, куда отдать учиться подрастающего Youtube-блогера

Как все мужчины, Микаэль планировал играть с детьми в машинки и запускать вертолеты. И как все мужчины, оказавшись отцом сразу двух принцесс, тут же забыл о тяжелой технике и стал мастерски разбираться в породах пони, выучил биографии Рапунцель и Русалочки и с пристрастием допрашивает продавцов детского этажа ДЛТ, какие балетки удобнее — Dolce & Gabbana с ремешком или Pretty Ballerinas с резинкой?

В свои семь лет Марианна уже столкнулась с трагическим несовпадением: из-за аллергии ей, страшной сладкоежке, многие десерты противопоказаны. Благо любимый сорбет можно поедать в любых количествах.