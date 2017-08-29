Вопрос «Куда пойти учиться?» у дочерей Анны и Микаэля Аскеровых не стоит с тех пор, как мама вместе с подругой Алисой Буриной открыла Британский клубный детский сад Mary Jane. Марианна (7 лет) стала главным испытателем его услуг, а в этом году поступила в первый класс 56-й гимназии, передав эстафету сестре Лии (1 год и 4 месяца).
Микаэль и Анна Аскеровы о том, куда отдать учиться подрастающего Youtube-блогера
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На Анне: свитер Helmut Lang, брюки MSGM, пальто Off-White, кроссовки Balenciaga. На Микаэле: бомбер и брюки Gucci, футболка Balenciaga, кроссовки Alexander McQueen. На Марианне: кофта и юбка Balmain, cапоги Trevirgolazero. На Лии: костюм Gucci, обувь Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
Как все мужчины, Микаэль планировал играть с детьми в машинки и запускать вертолеты. И как все мужчины, оказавшись отцом сразу двух принцесс, тут же забыл о тяжелой технике и стал мастерски разбираться в породах пони, выучил биографии Рапунцель и Русалочки и с пристрастием допрашивает продавцов детского этажа ДЛТ, какие балетки удобнее — Dolce & Gabbana с ремешком или Pretty Ballerinas с резинкой?
В свои семь лет Марианна уже столкнулась с трагическим несовпадением: из-за аллергии ей, страшной сладкоежке, многие десерты противопоказаны. Благо любимый сорбет можно поедать в любых количествах.
На наш взгляд, лучший подарок ребенку — абонемент в Михайловский или Мариинский театр. К культпоходам готовимся основательно: соблюдаем театральный дресс-код и обязательно устраиваем в антракте набег на буфет — бутербродов вкуснее, чем между третьим и вторым звонками, не существует!
Все игрушки мира Марианна променяет на Lego Friends. Хотя это если не считать игрушкой камеру айфона: при любой возможности она записывает видео о своей жизни, путешествиях, семье. Пока они популярны среди ее же бабушек и мамы с папой, но скоро дочка планирует взорвать YouTube.
фото: Валентин Блох
визаж: Евгения Сомова, Ольга Васильева, Марат Исламов (City Bees Beauty Agency)
прически: Иван Иванов (Park by Osipchuk), Сергей Родионов (Park by Osipchuk)
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