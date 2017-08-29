Анна Бернштейн и Глеб Иголкин о том, как вырастить второго Федора Конюхова

В обычной петербургской песочнице сегодня можно встретить и Амели, и Мейсона, но многие все же спрашивают: почему выбрали имя Оливия? Нам оно понравилось за интернациональность и ласковое Оливка. Дочь родилась в Майами, и вот там мы с удивлением обнаружили, что Оливок на пляже собирается больше, чем в греческом салате!

Оливия из тех детей, у кого носик мамин, глазки папины, а характер вождя народов. По гороскопу она Скорпион, и добавить тут нечего — тонкий стратег, лидер в любом коллективе, едва появляется на детской площадке, все тут же крутится вокруг нее. Плюс она артистична, обожает танцевать под хип-хоп. Как представим, что лет через двадцать она будет давать всем жару своим тверком в «Амнезии» на Ибице, аж дурно становится. Хорошо бы она подольше оставалась нашей малышкой.