Инстадива Анна Бернштейн и бизнесмен Глеб Иголкин променяли сеты DJ List на диснеевские мелодии. И не жалеют! Теперь они совершают марш-броски по Италии с коляской и покупают it-bags не себе, а малышке Оливии.
Анна Бернштейн и Глеб Иголкин о том, как вырастить второго Федора Конюхова
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На Анне: туфли Jimmy Choo, платье Alexander McQueen. На Глебе: рубашка и обувь Burberry, брюки Acne Studios. На Оливии: платье Dolce & Gabbana, ботинки Il Gufo, сумка № 21 (все — ДЛТ)
В обычной петербургской песочнице сегодня можно встретить и Амели, и Мейсона, но многие все же спрашивают: почему выбрали имя Оливия? Нам оно понравилось за интернациональность и ласковое Оливка. Дочь родилась в Майами, и вот там мы с удивлением обнаружили, что Оливок на пляже собирается больше, чем в греческом салате!
Оливия из тех детей, у кого носик мамин, глазки папины, а характер вождя народов. По гороскопу она Скорпион, и добавить тут нечего — тонкий стратег, лидер в любом коллективе, едва появляется на детской площадке, все тут же крутится вокруг нее. Плюс она артистична, обожает танцевать под хип-хоп. Как представим, что лет через двадцать она будет давать всем жару своим тверком в «Амнезии» на Ибице, аж дурно становится. Хорошо бы она подольше оставалась нашей малышкой.
Глеб — увлеченный путешественник и из дочери растит второго Федора Конюхова. Олива в свои без малого два года легко меняет страны и не страдает джетлагами. С папой они большие друзья, могут взять и почти на месяц уехать в Италию. Главное, чтобы с собой была удобная коляска, как наша Bugaboo Bee 5, например.
К игрушкам дочь особенно не привязывается, зато, как настоящая женщина, обожает сумки. И так как своих пока не имеет, либо важно ходит с пластмассовым ведерком наперевес, либо без смущения складирует кубики и кукол в мамину it-bag.
фото: Валентин Блох
визаж: Евгения Сомова, Ольга Васильева, Марат Исламов (City Bees Beauty Agency)
прически: Иван Иванов (Park by Osipchuk), Сергей Родионов (Park by Osipchuk)
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