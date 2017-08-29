Анна Бернштейн и Глеб Иголкин о том, как вырастить второго Федора Конюхова

Инстадива Анна Бернштейн и бизнесмен Глеб Иголкин променяли сеты DJ List на диснеевские мелодии. И не жалеют! Теперь они совершают марш-броски по Италии с коляской и покупают it-bags не себе, а малышке Оливии. 

  • На Анне: туфли Jimmy Choo, платье Alexander McQueen. На Глебе: рубашка и обувь Burberry, брюки Acne Studios. На Оливии: платье Dolce & Gabbana, ботинки Il Gufo, сумка № 21 (все — ДЛТ)

В обычной петербургской песочнице сегодня можно встретить и Амели, и Мейсона, но многие все же спрашивают: почему выбрали имя Оливия? Нам оно понравилось за интернациональность и ласковое Оливка. Дочь родилась в Майами, и вот там мы с удивлением обнаружили, что Оливок на пляже собирается больше, чем в греческом салате!

Оливия из тех детей, у кого носик мамин, глазки папины, а характер вождя народов. По гороскопу она Скорпион, и добавить тут нечего — тонкий стратег, лидер в любом коллективе, едва появляется на детской площадке, все тут же крутится вокруг нее. Плюс она артистична, обожает танцевать под хип-хоп. Как представим, что лет через двадцать она будет давать всем жару своим тверком в «Амнезии» на Ибице, аж дурно становится. Хорошо бы она подольше оставалась нашей малышкой.

 

🤘❤️️

Публикация от Gleb Igolkin (@la_ruff)

 

Глеб — увлеченный путешественник и из дочери растит второго Федора Конюхова. Олива в свои без малого два года легко меняет страны и не страдает джетлагами. С папой они большие друзья, могут взять и почти на месяц уехать в Италию. Главное, чтобы с собой была удобная коляска, как наша Bugaboo Bee 5, например.

К игрушкам дочь особенно не привязывается, зато, как настоящая женщина, обожает сумки. И так как своих пока не имеет, либо важно ходит с пластмассовым ведерком наперевес, либо без смущения складирует кубики и кукол в мамину it-bag.

 

#portraits ❤️

Публикация от Gleb Igolkin (@la_ruff)

 

фото: Валентин Блох
визаж: Евгения Сомова, Ольга Васильева, Марат Исламов (City Bees Beauty Agency)
прически: Иван Иванов (Park by Osipchuk), Сергей Родионов (Park by Osipchuk)

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  • Автор: andrey
  • Опубликовано:
  • Места: ДЛТ

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