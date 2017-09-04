10 новых книг о моде: от скандалов в Gucci до секретных архивов Hermes

Harper’s Bazaar 150 Years: The Greatest Moments, 11 апреля 2017

2017 год — год юбилеев. Помимо трагических для моды событий вроде годовщины смерти Кристиана Диора и Джанни Версаче, есть несколько радостных поводов — например, День рождения старейшего в мире фэшн-журнала Harper’s Bazaar. В честь этого главный редактор американской версии Гленда Бейли, которая руководит изданием уже 16 лет, выпустила 400-страничную книгу «Harper’s Bazaar, 150 Years: The Greatest Moments» с лучшими текстами, стихами, обложками, иллюстрациями и съемками от Питера Линдберга, Ричарда Аведона и Алексея Бродовича — выходца из России, во многом сделавшего журнал таким, каким мы знаем его сегодня. Пока книга доступна только в англоязычной версии и стоит порядка 60 долларов, но для понимания культовых фотографий и знакомства с главными лицами индустрии прошлого века, слова и кириллица не нужны.