Стихотворение Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать» можно зачитывать уже в сентябре. Слава Богу, унылый в плане погоды сезон скрашивают яркие в плане моды релизы: в коллекциях, киноиндустрии и книгоиздательстве. За лето, в котором было не до литературы, вышло немало новых фэшн-томов с биографиями дизайнеров, летописью брендов и описанием лучших мировых экспозиций. Рассказываем, какие из них можно будет прочесть в ближайшее время.
10 новых книг о моде: от скандалов в Gucci до секретных архивов Hermes
Harper’s Bazaar 150 Years: The Greatest Moments, 11 апреля 2017
2017 год — год юбилеев. Помимо трагических для моды событий вроде годовщины смерти Кристиана Диора и Джанни Версаче, есть несколько радостных поводов — например, День рождения старейшего в мире фэшн-журнала Harper’s Bazaar. В честь этого главный редактор американской версии Гленда Бейли, которая руководит изданием уже 16 лет, выпустила 400-страничную книгу «Harper’s Bazaar, 150 Years: The Greatest Moments» с лучшими текстами, стихами, обложками, иллюстрациями и съемками от Питера Линдберга, Ричарда Аведона и Алексея Бродовича — выходца из России, во многом сделавшего журнал таким, каким мы знаем его сегодня. Пока книга доступна только в англоязычной версии и стоит порядка 60 долларов, но для понимания культовых фотографий и знакомства с главными лицами индустрии прошлого века, слова и кириллица не нужны.
Inside Vogue: A Diary of My 100th Year, 25 июля 2017
У британского аналога исторического конкурента Harper’s Bazaar — журнала Vogue юбилей был в прошлом году. Праздник отмечали выставкой в Национальной портретной галерее, форумом с магазином Harrods и документальным сериалом «Абсолютная мода: внутри британского Vogue», снятым вместе с компанией BBC. Сиквел многосерийной ленты сделали в типографии: главный редактор Александра Шульман написала дневник-откровение о жизни редакции в сотую годовщину издания. Внутри — ценные журналистские лайфхаки, как скрыть обложку с Кейт Миддлтон от ее семьи и всего мира, что делать, если модель топ-уровня проигнорировала съемку, и каким образом совмещать работу редактора и личную жизнь.
Vogue on Calvin Klein, 5 сентября 2017
С 2012 года Vogue выпускает серию книг «Vogue on Designers», которая за пять лет рассказала биографии Коко Шанель, Джорджо Армани, Александра Маккуина, Кристиана Диора, Валентино Гаравани, Ива Сен-Лорана, Кристобаля Баленсиаги и Эльзы Скиапарелли. Следующий на очереди — отец американской моды Кельвин Кляйн, построивший многомиллиардную империю на минималистичной одежде, брендированном нижнем белье, первых в мире дизайнерских джинсах и скандальных фотосессиях с полуголыми Кейт Мосс и Брук Шилдс. Выход книги приурочен к началу весенне-летних Недель моды, в рамках которых новый преемник Кляйна — Раф Симонс покажет свою вторую ready-to-wear коллекцию.
Vogue on Jean Paul Gaultier, 5 сентября 2017
Вместе с красочным портфолио Кельвина Кляйна на книжные полки приедет цирк абсурда Жана Поля Готье. Новый фэшн-альманах о французском дизайнере расскажет о ключевых моментах его карьеры, в том числе дебютном шоу 1976 года с маленькими платьями из салфеток и бижутерией из чайных ситечек, создании концертных костюмов для Мадонны и провокационных рекламных кампаниях с лесбиянками.
Margiela: The Hermès Years, 31 мая 2017
Сподвижник Готье по продвижению абсурдизма в массы и «духовный наставник» Демны Гвасалии шесть лет проработал в доме Hermes. С уходом Мейсона Марджелы в 2003 году бренд впал в уныние и перестал делать что-то действительно интересное. Теперь вместо того, чтобы искать способы оживления своих коллекций, он ностальгирует по временам славы, устраивает ретроспективы в честь бельгийского дизайнера и оцифровывает архивы для биографических книг. Фотографии, эскизы и деловые переписки, вошедшие в «Margiela: The Hermès Years» показываются широкой публике впервые.
Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, 30 мая 2017
После выставки и бала Института костюма, посвященных творчеству Рей Кавакубо, Метрополитен-музей выпустил альбом для тех, кто не попал ни на первое, ни на второе событие. В ней — исторические костюмы бренда Comme des Garçons (например, платье-гусеница или сине-розовый наряд пятиконечной звезды, надетый Леди Гагой), красивые иллюстрации и комментарии дизайнера, которая описала от и до процесс создания каждой вещи.
Christian Dior: Designer of Dreams, 27 июля 2017
Очередную книгу про кутюрье, «создающего мечты», сделали в виде самой мечты — тяжеловесного глянца в твердом переплете и платьем-голограммой на обложке. В коллекционное издание поместили экспонаты с ретроспективы в честь 70-летия Dior, открытой этим летом в Париже: наряды от самого Кристиана Диора, а также его преемников — Ива Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно, Рафа Симонса и Марии Грации Кьюри.
Во имя Гуччи. Мемуары дочери, июль 2017
Внебрачная дочь Альдо Гуччи Патрисия в 2015 году выпустила книгу о самом скандальном и беспринципном фэшн-семействе, члены которой после смерти основателя Gucci делили бренд, устраивая махинации и сажая друг друга в тюрьму. Книга, которая для нынешнего дизайнера марки Алессандро Микеле стала инструкцией, как НЕ нужно вести дела, наконец, переведена на русский и открывает отечественным читателям все детали падения империи в 80-х, а также подробности жизни ее друзей — Грейс Келли, Нэнси Рейган, Лучано Паваротти и принца Чарльза.
Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней, август 2017
«Новое литературное обозрение» от канадской исследовательницы моды Элисон Мэтьюс Дейвид — это шок, паника и истории не для слабонервных. Оказывается, до появления именитых дизайнеров и модной индустрии как бизнеса одежда наносила физический вред тем, кто ее создавал и носил. В качестве объясняющих примеров — трагические судьбы Эммы Ливри, Айседоры Дункан, безвестных шляпников или продавщиц универмага, ставших заложниками вещей, которые переносили заразные заболевания, источая токсины.
Ralph Lauren: 50 years of fashion, 8 мая 2018 года
После того, как вы закончите со всеми вышеперечисленными книгами, в свет выйдет еще одна — в честь пятидесятилетия карьеры Ральфа Лорена. Ее автором выступила исполнительный редактор издания WWD Бриджит Фоли, которая написала по собственным архивам летопись американского бренда с 1967 года и до наших дней (а в них Ральф Лорен стилизует образы Хилари Клинтон и Мелании Трамп).
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