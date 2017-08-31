Оказывается, из «Дьявол носит Prada» удалили важную сцену

Спустя 11 лет после выхода иконического фильма о жизни редакции глянцевого журнала «Дьявол носит Prada» выяснилось, что из него вырезали важную сцену. Об этом стало известно из «Твиттера» голливудского инсайдера и автора онлайн-площадки BuzzFeed Спенсера Альтхауса, который написал, что минутное видео изменило для него весь сюжет и отношение к главной героини фильма — Миранде Присли.

  • Мэрил Стрип в роли Миранды Присли

В нем редактор, образ которой детально списан с главы американского Vogue – Анны Винтур, вместе с помощницами идет на важный прием. Ее ассистентка Андреа (в исполнении Энн Хэтэуэй), которую Присли возненавидела с первого рабочего дня, спасает ее из неловкой ситуации, шепнув на ухо забытое имя собеседника, и впервые с начала карьеры удостаивается «вежливой» улыбки. Как оказалось, за этим последовал еще один факап Миранды: переборщивший с бесплатным шампанским муж главреда начинает оскорбительно высказываться об ее начальнике. Андреа тут же уводит генерального директора издательства в сторону, чтобы он не услышал «ласковые» слова, и получает от шефа беззвучное «спасибо».

 

 

Чья инициатива стоит за удалением сцены, и как она попала в сеть — неизвестно. Скорее всего, причиной сокращенной версии фильма стало требование хронометража. Но не исключено, что вырезка произошла по требованию Винтур, которая не могла допустить наличие у своего альтер-эго пьющего супруга.

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